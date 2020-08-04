Разнузданные Волей «Концерт в Палитре»

Исполнитель: Разнузданные Волей, Название: «Концерт в Палитре», Стиль: прог-рок, Год: 2020

Алексей Кольчугин из группы «Разнузданные Волей» умеет объять многое. Любовь альбомам Летова и Кинчева, ориентация на сложнейший прог-рок западного разлива, приверженность философии традиционализма, день русской вольнице - все это прекрасно уживается в его кипучей натуре и не отзывается когнитивным диссонансом в творчестве РВ. Такие люди, как Кольчугин, двигаясь к метафизическим высотам, тщательно выверяют каждый шаг, поэтому нередко улучшают результат работы до бесконечности.

Судите сами: концептуальный альбом «Разнузданных волей» «Взгляд на Солнце» вышел в 2009-м, в ноябре того же года состоялась его презентация в клубе «Палитра» на фабрике «Красный Октябрь», а диск с концертной записью вышел только сейчас! На этом выступлении группа ограничилась исключительно материалом диска, однако представила его не весь, сделав замысел ещё концентрированее и очевиднее!

Солнце в понимании Кольчугина - это не просто источник жизни, надмирный идеал, но и зов вечности, на который нужно должным образом откликнуться. Соответственно, в этой программе неизменно присутствуют два центра тяжести - лирический герой и светило, которые то движутся навстречу друг к другу, то противоборствуют, то достигают синергии. На кон поставлено все: либо сгореть без остатка, либо выйти на новый уровень. Третьего не дано, сапер ошибается только раз, поэтому важен каждый нюанс.

Концертник открывается сразу двумя увертюрами. Казалось бы, непозволительная роскошь для живого выступления, где во главе угла, по идее, должен стоять чистый драйв и тесное взаимодействие со зрителями. Но смотрите, насколько продуманно все расставлено по своим местам. Инструментальная клавишная «Увертюра Солнца» - это, по сути, рассвет: забрезжили лучи, которые начинают «играть» в поисках живых душ. Этот свет с небес никому себя не навязывает, однако мы знаем, что игнорирование знаков свыше способно привести к катастрофе. Недаром первая увертюра обрывается тревожным звуком падающего самолёта

Вторая увертюра представляет собой мелодекламацию «Отдай Себя Солнцу». Духовный вектор здесь очеречен жирной линией постоянно повторяющих глаголов. «Отдай» - значит полностью доверься зову, «бросайся» - действуй и жертвуй материальным во имя духовного, «открой» - очисть свое сердце, чтобы впустить в него свет.

«Взгляд на Солнце» - первая песня, где активно действуют как Солнце (клавишные партии), так и герой (гитара). Вопросы нанизываются один на другой, но они не риторические, хотя логическим путем получить на них ответ проблематично. Опыт духовной жизни передать другому невозможно. У каждого он свой, поэтому и ответы на вопросы у всех разные.

В следующей песне «Ближе к Весне» Путь героя к Солнцу обретает конкретные очертания. В Православии Христос величается Солнцем Правды. Не потому ли весну - то есть Воскресение герой предчувствует уже в конце февраля, когда обычно наступает подготовительная неделя к Великому Посту - Масленица. «Я уже знал, что не буду распят, и стану опять кавалером весенних наград» - за личным распятием всегда следует личная победа над смертью, ну а награды даруются на Пасху всем мало-мальски причастным, просто так - по милости Божией. «Ближе к Весне» - жемчужина в творчестве РВ, но вживую она выглядит намного убедительнее: гитара звучат пронзительно, клавишное половодье разливается обильно, чеканный голос Кольчугина завороженно призывает весну священную. К финалу задорная гитарно-клавишная перекличка начинает напоминать непринужденно патетичные пассажи группы Queen.

Лишь после четвертой песни «Ближе к Весне» Алексей Кольчугин поприветствовал зрителей. Этот водораздел весьма показателен: Солнце уже достаточно заявило о себе, герой откликнулся на его зов, и теперь настала пора действовать. За этим дело не стало. Размеренная «Струны мои» - своеобразный манифест, где рок-музыка подается как образ жизни, способ связи с Богом и верность родной земле. Параллель между струнами и солнечными лучами очевидна даже на визуальном уровне. Кольчугин неумолимо движется к символизации Солнца.

Чтобы завершить этот процесс, нужно ослабить рациональное восприятие действительности. С этой задачей отлично справляется дерзкая «Ветер в голове». Результат достигнут, фраза «я свободно иду по земле, но ветер тянет меня от земли» наглядно передает суть символа: прочную укорененность в предметном мире и безудержное влечение к потусторонней сфере.

Далее идут две самые тяжелые по саунду вещи «Концерта в Палитре» – «Без Тебя» и «Не в Меру». Это эмоционально насыщенные песни-состояния, причем – полярные состояния. Баллада «Без Тебя» предельно точно передает состояние богооставленности, описанного сквозь призму разлуки ситуации с любимой. Страдания не только закаляют, но и учат подлинной любви. И вот уже в «Не в меру» в благодарность за веру и верность герой оказывается вознагражден сторицей новыми творческими импульсами и созидательными чувствами.

Закономерный итог – «Свет за окном», где есть место и мелодекламации под чистый клавишный звук, и яростной гитарной атаке. Долгожданная синергия героя с Солнцем достигнута. Все лишнее сгорело дотла в очищающем огне, но осталось самое важное – поэзия, музыка и любовь. На прощание Алексей Кольчугин предельно точно передает суть представленного: герой завершил свое круговое движение от Солнца к Свету.