«Мастер» и Маврин, 11 октября, ГлавКлуб

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Созданная в 1987 году по горячим следам раскола "Арии" бас-гитаристом ее оригинального состава Аликом Грановским, столичная группа "Мастер" с ходу выбилась в безоговорочные лидеры отечественного трэш-метала - и не утратила свои позиции и три декады спустя

История "Мастера" - фестивали и гастроли, записи и коллаборации - отчаянно напоминает энциклопедию российского хеви-метала, но пережившая пару дюжин кадровых перестановок группа и ее бессменный лидер не почивают на лаврах, выпустив не так давно свой первый за декаду студийный альбом "Мастер времени".

С записанного при участии Грановского и выпущенного в 1997 году альбома "Смутное время" началась в свою очередь история группы "Маврин" - официально основанной годом позже еще одним бывшим музыкантом "Арии", гитаристом Сергеем Мавриным.

"Мастер" и "Маврин" - делящая музыкальный ДНК, славное прошлое и базовые ценности хеви-металлическая команда-мечта, собирающаяся в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, чтобы отметить День (тяжелого рока) России.

