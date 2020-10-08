«Мастер» и Маврин, 11 октября, ГлавКлуб
Афиша. Предоставлена организаторами
История "Мастера" - фестивали и гастроли, записи и коллаборации - отчаянно напоминает энциклопедию российского хеви-метала, но пережившая пару дюжин кадровых перестановок группа и ее бессменный лидер не почивают на лаврах, выпустив не так давно свой первый за декаду студийный альбом "Мастер времени".
С записанного при участии Грановского и выпущенного в 1997 году альбома "Смутное время" началась в свою очередь история группы "Маврин" - официально основанной годом позже еще одним бывшим музыкантом "Арии", гитаристом Сергеем Мавриным.
"Мастер" и "Маврин" - делящая музыкальный ДНК, славное прошлое и базовые ценности хеви-металлическая команда-мечта, собирающаяся в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, чтобы отметить День (тяжелого рока) России.