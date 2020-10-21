«Мастер» и «Маврин» учредили в России новый праздник

Выражение «семейка Арии» звучит для нынешних фанатов отечественного тяжелого рока гипнотически

Групп, вышедших из чрева «динозавра» так много, что они могут выступать в разных конфигурациях – даже не под эгидой знаменитых «Ария-фестов». Так, «Маврин» и «Мастер» решили объединить усилия, чтобы отпраздновать новую дату музыкального календаря День тяжелого рока России.

«Ложки к обеду», правда, не получилось. Празднество, назначенное изначально на 12 июня, пришлось сместить на пять месяцев и провести в «ГлавКлубе» лишь 11 октября. Разошедшись во времени со Днем России и и хлебнув сполна прелестей запрета на массовые мероприятия, группы представили, возможно, не столь бравурные сеты, как планировалось изначально.

Сергей Маврин, выведший свою группу на сцену даже на пару минут раньше официального начала концерта, сочувственно интересовался у зрителей, каково им было сидеть взаперти так долго, и сетовал, что и сами музыканты не выступали уже восемь месяцев. Исполненная в начале сета песня «Время» казалось особенно злободневной, так как строчка «все рассчитаны движенья» могла быть расценена как отражение тотальной регламентации нашей нынешней повседневной жизни из-за пандемии.

«Поединок» вокалист Евгений Колчин посвятил всеобщему объединению сил во ммя борьбы с коронавирусом и выразил надежду, что вместе мы справимся. В «Городе, стоящем у Солнца», напротив, был оставлен простор для проявления индивидуального начала. Перед ней Колчин напомнил, что эту вещь на гастролях музыканты адресуют жителям очередного города, ну а сейчас речь пойдет просто о городе наших души. Финальный номер «Маврина» «Герой асфальта» объединил всех – и общительных экстравертов, и людей, склонных к уединению.

Ощущение всеобщего братства закрепила группа «Мастер», отыгравшая полноценный сет длиною почти полтора часа. Программа была составлена изобретательно, о чем свидетельствовали стремительно сменявшие друг друга картинки на экране, указывающие на альбом или эпоху, из которых происходила та или иная песня. Не обошлось и без сюрпризов – песня «Heroes» из вершинного англоязычного альбома «Talk of the Devil» прозвучала на русском под новым названием «Трудно быть первым».

Музыканты и публика понимали друг друга с полуслова. Когда накал страстей достиг апогея, зрители, не сговариваясь, принялись скандировать: «Маст-тер! Мас-тер!» Вокалист группы Лекс заметил в ответ, что с его стороны было бы не совсем корректным призывать поклонников вспомнить песню «Кресты», поскольку он уверен, что они и без того ее помнят. Последующая мощная хоровая поддержка зала в этой балладе сполна подтвердила догадку певца.

Настоящий угар царил в «ГлавКлубе» во время экскурса в альтернативную историю государства Российского «Тату». В отличие от зубодробильной студийной версии, живой вариант этого боевика содержал и размеренный фрагмент, во время которого Лекс подначивал, что на этом месте могла бы звучать гавайская гитара, но приходится обходиться подручными средствами.

Комментируя песню «Лабиринт», вокалист «Мастера» обратился к актуальной повестке дня, сравнив ее фабулу с текущим положением вещей: мол так же бродим, выход никак не найдем, но, даст Бог, сдюжим! Перед «медляком» «Еще раз ночь» Лекс жестами призвал зрителей в тишине, дабы они лучше прониклись чарующим антуражем баллады. Зато на бис прозвучала песня «Палачи», ставшая для многих последней дозой энергетика в этот воскресный день.

