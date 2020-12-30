Оргия Праведников «Время будить королей»

Исполнитель: Оргия Праведников, Название: «Время будить королей», Стиль: симфо-метал Год: 2020

Время титанов безвозвратно ушло. Постоянно возвращаешься к этой мысли, когда видишь тех, кто ныне претендует на роль властителей дум. Постмодернисты, вроде Сергея Шнурова, твердят об окончательной утрате духовной вертикали и движении к дискретному миру, где всяк сам себе голова. Но пока есть восторженные мистики, типа Сергея Калугина, ожидание «нового Неба и новой Земли» не угаснет.

В прошлом – двойном – альбоме «Для тех, кто видит сны» «Оргия Праведников» отдавала дань двум усопшим «воинам духа» - Джерому Д. Сэлинджеру и Егору Летову. Теперь настало время будить пассионариев – даже если на их месте остался один единственный «последний воин мёртвой земли». Времена, культуры, религии и даже репутации здесь не так уж важны.

В «Om Tat Sat» индуистские мудрецы запросто соседствуют с апостолом Фомой, в чьем апокрифическом Евангелии предложено «мужчину и женщину сделать одним». Дамский угодник из переигранной в электричестве известной калугинской песни «Танец Казановы» то ли показывает в загробном флирте подлинную природу сладострастной дамы, то ли раскрывает пред ней иные возможности. Над всем эти безраздельно царит Фридрих Шиллер, чья переведенная Калугиным ода «К радости» красной нитью проходит в цитатах через весь альбом и составляет основу композиции «Солнце из небытия».

В конечном итоге, альбом призван пробудить в каждом слушателе «внутреннего короля», а сделать это можно разными методами. «Оргия Праведников» гордится тем, что все меньше пишет песен в привычном понимании этого слова. И действительно, такие эпики альбома, как «Время будить королей», «От Бога до земли», «Северный ветер» ближе по своей усложнённой форме (с хорами, ролевыми партиями и оркестровыми вставками) к мистериям и литургиям.

Но есть на диске и более традиционные по форме номера, проникающие в самое сердце без форсирования тяжелой (не в музыкальном смысле) артиллерии. «Звезды идут сквозь нас» о скрытом в глубине души Царствии Небесном, которое ждет своего открытия. «Выше облаков» (с «костылями Дали», вроде знакомых бытовых подробностей) содержат важную, но крамольную для многих эзотериков мысль, что поучения просветленных мудрецов могут кого-то всколыхнуть, будучи даже произнесенными «пронырой-психологом». Главное – не убояться очищающего огня, который сотрет нашу личность, но поможет осуществить прыжок в запределье.

Глобальность замысла могла бы сделать этот альбом трудным для восприятия. Но «Оргия Праведников» умеет вовремя остановиться, давая необходимую передышку между монументальными композициями с помощью трех интрументалов и предлагая на закуску металлизированный рок-н-ролл «Стоп, Женя, стоп». Это западного меломана музыканты подначивают криками let’s go, а нашим обладателям беспредельной русской души для решающего рывка необходимо в нужный момент натянуть вожжи!