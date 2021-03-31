Более 150 музыкантов со всего мира исполнили классику Iron Maiden

Классические музыканты со всего мира объединились, чтобы исполнить знаменитую композицию легенд британского хэви Iron Maiden "Fear Of The Dark".

Идея проекта принадлежит знаменитому шведскому дирижеру Ульфу Ваденбрандту, хорошо известному российской публике по тесной работе с группой АРИЯ. 

Уже больше года весь музыкальный мир встал на паузу. Коронавирусная пандемия сильнее всех ударила именно по нему. Внезапно все музыканты, всех жанров и направлений оказались не у дел. Все туры были отменены, все живые выступления - невозможны. Надежды на то, что все начнет возвращаться в норму к лету, увы, не оправдались. Популярные европейские музыкальные фестивали отменяются один за другим, а концерты осторожно переносятся на 2022 год.

«Для множества музыкантов во всем мире внезапно стало невозможным играть вместе и выступать перед публикой. Я хотел бы показать, насколько важны музыка и искусства, особенно в столь непростые времена. Музыка делает людей немного счастливее. Этим проектом мы хотели показать, что музыка необходима нам как воздух и мы должны выступать», - говорит Ульф Ваденбрандт. 

В проекте приняли участие 160 классических музыкантов из Бразилии, Аргентины, Норвегии, России, Колумбии, Новой Зеландии, Италии, Испании, Швеции, Китая, Германии.

Специально для проекта была создана инструментальная оркестровая аранжировка знаменитой композиции Iron Maiden "Frear Of The Dark".

«Это потрясающая композиция. В ней есть все: от хороших мелодических линий с мощной энергетикой до скоростного темпа. Мы сделали прекрасную аранжировку, которая раскрывает творение Iron Maiden и показывает мощь и силу симфонического оркестра»,- пояснил маэстро.

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