Киркоров перестал представлять угрозу для национальной безопасности Украины

18:48 28.06.2021

Украинское министерство культуры и инфополитики изъяло Филиппа Киркорова из реестра лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

В черный список певец был внесен в конце июня 2021 года в связи с соответствующим обращением Службы безопасности Украины (СБУ), сообщается на сайте ведомства. В объяснениях сказано, что отмена решения была произведена «согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, МКИП исключает Киркорова из этого списка».