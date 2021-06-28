Киркоров перестал представлять угрозу для национальной безопасности Украины
Украинское министерство культуры и инфополитики изъяло Филиппа Киркорова из реестра лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
В черный список певец был внесен в конце июня 2021 года в связи с соответствующим обращением Службы безопасности Украины (СБУ), сообщается на сайте ведомства. В объяснениях сказано, что отмена решения была произведена «согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, МКИП исключает Киркорова из этого списка».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Удивительно что он в этот список вообще попал. Вы на фото его посмотрите. Без смеха не взглянешь. Тоже мне, угроза незалежности.