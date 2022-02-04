Стали известны ведущие конкурса «Евровидение-2022»

Стали известны ведущие конкурса «Евровидение-2022»

Ведущими песенного конкурса «Евровидение» в 2022 году объявлены певцы Мика и Лаура Паузини, а также шоумен Алессандро Каттелан.

Трио проведет завершающие этапы музыкального состязания в Турине, которые состоятся 10, 12 и 14 мая. Имена ведущих были объявлены в ходе трансляции фестиваля в Сан-Ремо.

Мика — британский певец американo-ливанского происхождения, получивший известность благодаря таким песням, как Grace Kelly, Relax и Take It Easy. Его напарницей по проведению конкурса станет итальянская певица Лаура Паузини — лауреатка множества премий, среди которых «Грэмми» и «Золотой глобус». К ним также присоединится Алессандро Каттелан — итальянский телеведущий.

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