Стали известны ведущие конкурса «Евровидение-2022»
Ведущими песенного конкурса «Евровидение» в 2022 году объявлены певцы Мика и Лаура Паузини, а также шоумен Алессандро Каттелан.
Трио проведет завершающие этапы музыкального состязания в Турине, которые состоятся 10, 12 и 14 мая. Имена ведущих были объявлены в ходе трансляции фестиваля в Сан-Ремо.
Мика — британский певец американo-ливанского происхождения, получивший известность благодаря таким песням, как Grace Kelly, Relax и Take It Easy. Его напарницей по проведению конкурса станет итальянская певица Лаура Паузини — лауреатка множества премий, среди которых «Грэмми» и «Золотой глобус». К ним также присоединится Алессандро Каттелан — итальянский телеведущий.
Комментарии читателей Оставить комментарий