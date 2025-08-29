Умер выдающийся российский композитор Родион Щедрин

Композитор, народный артист СССР Родион Щедрин

На 93-м году жизни скончался Родион Константинович Щедрин — один из крупнейших композиторов современности, автор опер, балетов, симфоний и музыки к фильмам.

О смерти маэстро сообщили представители Мариинского и Большого театров России.

«Родион Щедрин - это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики», - говорится в заявлении Мариинского театра.

Произведения Щедрина звучали на ведущих сценах мира и стали частью золотого фонда мировой культуры.

Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве, окончил Московскую консерваторию по классам композиции и фортепиано, впоследствии преподавал там.

В его творческом наследии — балеты «Конёк-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка», опера «Мёртвые души», концерты для оркестра, кантаты и хоровые сочинения. Он создал музыку к фильмам «Анна Каренина», «Коммунист», «Высота», а также для театральных постановок. Одной из знаковых работ стала «Кармен-сюита», поставленная Майей Плисецкой.

Имя Щедрина стало символом целой эпохи в российском и мировом музыкальном искусстве. Его творчество сочетало новаторство и глубокую связь с традицией, оставаясь близким широкой аудитории.

