TRITIA. 13 июля, МТС Live Лето в «Лужниках»

19:11 11.07.2025

13 июля на сцене МТС Live Лето выступит TRITIA

TRITIA - независимая рок-группа с эмоциональными песнями о нераздельной любви и альтернативным звучанием. Группа была образована в 2017 году в Хабаровске и собрала большую и верную фан-базу, которая сильно расширилась в конце 2023 году, после того как TRITIA переосмыслили своё творчество и начали новую главу карьеры с полными залами и миллионами прослушиваний и просмотров.

До 17 августа центром притяжения на карте Москвы станет МТС Live Лето в «Лужниках» — самая большая концертная площадка города под открытым небом. Более 25 хедлайнеров, масштабные фестивали, концерты и другие мероприятия: не пропустите все самое интересное!