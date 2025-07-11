TRITIA. 13 июля, МТС Live Лето в «Лужниках»

13 июля на сцене МТС Live Лето выступит TRITIA

TRITIA - независимая рок-группа с эмоциональными песнями о нераздельной любви и альтернативным звучанием. Группа была образована в 2017 году в Хабаровске и собрала большую и верную фан-базу, которая сильно расширилась в конце 2023 году, после того как TRITIA переосмыслили своё творчество и начали новую главу карьеры с полными залами и миллионами прослушиваний и просмотров.

До 17 августа центром притяжения на карте Москвы станет МТС Live Лето в «Лужниках» — самая большая концертная площадка города под открытым небом. Более 25 хедлайнеров, масштабные фестивали, концерты и другие мероприятия: не пропустите все самое интересное! 

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