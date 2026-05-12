Группа Ё «Старик Ромуальдыч» (интернет-сингл)

Исполнитель: Группа Ё, Название: «Старик Ромуальдыч», Стиль: рок, Год: 2026

Рыболовы в курсе, насколько трудно заниматься любимым делом в окрестностях Москвы. В самом мегаполисе водоемы безнадежно загрязнены, а в окрестностях нувориши перегородили своими участками подъезды к рекам. Приходится ориентироваться по спутниковым картам и искать подъезды к потенциально рыбным местам, но и здесь успех гарантирован далеко не всегда.

Все эти рыбацкие страдания нашли своеобразное преломление в песне «Группы Ё» «Старик Ромуальдыч». Герой ее, не мудрствуя лукаво, идет удить в Москва-реке через Красную площадь. Компанию ему составляет сам каменный маршал Жуков, а Минин и Пожарский обалдевают от такого наскока. В посне очень подробно и с юмором описан сам процесс рыбалки, но, по понятнвм причинам, ничего не говорится о ее результате. Потому что «Старик Ромуальдыч» все-таки о другом — о стайкости людей старой закалки, которые знают, как не вешать нос и удержаться на плаву — пусть и довольно экстравагантным способом.

