ПИКА «Кровавая барыня» (интернет-сингл)

Исполнитель: ПИКА, Название: «Кровавая барыня», Стиль: хоррор-панк, Год: 2026

«ПИКА» - хоррор-панковая группа с девушкой-вокалисткой Катей Корочкиной. Начинали они со страшных сказок в духе «Короля и Шута». Сейчас группа активно нащупывает собственную творческую тропу. И понятно, что в случае с «ПИКой» было бы правильно сделать акцент особый на женских персонажах в текстах песен. Это и произошло в новом ЕР «Кровавая барыня».

Название релиза отсылает к преступлениям помещицы екатерининских времен Салтычихе — Дарье Салтыковой, которая умучила насмерть примерно полторы тысячи своих крестьян. Несчастных били полетом, обваривали их кипятком, рвали на них волосы, а также привязывали жертв на морозе. Приговор садистке формулировала сама императрица, причем до окончательного утверждения переписывала его 4 раза.

В песне «Кровавая барыня» группа «ПИКА» пытается объяснить изуверство героини ее страхом потерять все. Эта мысль передана через страшный сон мучительницы, где она остается в имении одна. Кроме того, злость помещицы объясняется гибелью ее мужа. И, наконец, Кровавая барыня у «ПИКи» пытается всеми правдами и неправдами утвердить и сохранить крепостной строй.

Совсем иначе женская тема раскрывается в песне «Белая панна». Здесь музыканты явно опирались на сказания о «строительной жертве» - когда в стены возводимых крепостей вмуровывались девушки, чтобы строение находилось под защитой духов и служило дальше. В песне же призрак Белой панны преследует возлюбленного, который ее вероломно обманул и погубил. Интро ЕР с загробными женскими стонами как бы скрепляет воедино «Кровавую барыню» и «Белую панну».

Особняком стоит четвертый трек релиза «Мирон», поскольку он не о женщинах, а о скрипаче. Попав ночью в волчью яму, он стал оборотнем и передал свое мастерство животным. При всей причудливости сюжета, он может отражать средневековые представления об артистах как служителях нечистой силы. В свою очередь, под зверями, которые прониклись музыкой, могут подразумеваться панки, которые в обществе считаются отбросами, но на деле способны понимать глубже и тоньше, чем обыватели.

