Медведев заявил о возрождении института типового проектирования

21:46

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подготовке к возрождению института типового проектирования.

"Мы готовимся возродить по сути по всей стране и на всех направлениях институт типового проектирования", - сказал Медведев на совещании по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов.

Медведев добавил, что для качественного и быстрого строительства нужны современные строительные материалы, техника и оборудование по доступным ценам. Он отметил, что было бы предпочтительно, чтобы все это было российского производства.

"Тем не менее, мы понимаем, что масштабная стройка в рамках нацпроектов должна подтолкнуть развитие смежных отраслей. Нельзя допускать ни перепроизводства, ни дефицита", - сказал Медведев, добавив, что это "тонкая история", где нельзя свалиться в спекулятивный разгон цен.

Медведев обратил внимание на необходимость мониторинга цен на рынке стройматериалов. "Мы приступили к реформированию нынешней системы ценообразования, правительство изменило правила мониторинга цен строительных ресурсов. Теперь в мониторинге цен принимают участие министерства и ведомства, региональные власти, государственные компании", - цитирует его ТАСС.