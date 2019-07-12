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Медведев заявил о возрождении института типового проектирования

21:46 12.07.2019
Стоп-кадр видео с сайта government.ru
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подготовке к возрождению института типового проектирования.

"Мы готовимся возродить по сути по всей стране и на всех направлениях институт типового проектирования", - сказал Медведев на совещании по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов.

Медведев добавил, что для качественного и быстрого строительства нужны современные строительные материалы, техника и оборудование по доступным ценам. Он отметил, что было бы предпочтительно, чтобы все это было российского производства.

"Тем не менее, мы понимаем, что масштабная стройка в рамках нацпроектов должна подтолкнуть развитие смежных отраслей. Нельзя допускать ни перепроизводства, ни дефицита", - сказал Медведев, добавив, что это "тонкая история", где нельзя свалиться в спекулятивный разгон цен.

Медведев обратил внимание на необходимость мониторинга цен на рынке стройматериалов. "Мы приступили к реформированию нынешней системы ценообразования, правительство изменило правила мониторинга цен строительных ресурсов. Теперь в мониторинге цен принимают участие министерства и ведомства, региональные власти, государственные компании", - цитирует его ТАСС.

 

Темы: Градостроительная политика в России, Недвижимость, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.07.2019, 23:37
Гость: иван

как долго он спал или занимался виноградниками в Италии теперь и продукты санкционные не будут уничтожать и и институт возрождать а по сути надо всю РФию возрождать после такого правления
12.07.2019, 23:24
Гость: С добрым утром, Димочка.

Медведев добавил, что для качественного и быстрого строительства нужны современные строительные материалы, техника и оборудование по доступным ценам...
12.07.2019, 23:06
Гость: Гость

Улучшения в стране - в час по чайной ложке...
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