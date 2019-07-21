Как не стать жертвой квартирных воров

14:07

Даже в наше время развития высоких технологий, когда существует масса способов зашитить свое жилище, квартирные кражи – совсем не редкость

Нельзя сказать, что воров и преступников стало меньше, однако многие люди пренебрегают безопасностью, а потому становятся легкими мишенями для злоумышленников.

Фото с сайта yujanka.kz

Возьмем, например, самые недавние случаи, которые полиции удалось раскрыть.

Полиция Петербурга на днях задержала двух граждан 22 и 23 лет, которые проникали в квартиры, забирали имущество и скрывались, сообщают «Аргументы и Факты». На этот раз преступников удалось задержать по горячим следам.

Буквально на следующий день, 19 июля, издание «Вести Севастополя» поведало новость: там из квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажного дома, было похищено имущество на сумму около 90 тыс.рублей. И в этот раз злоумышленника удалось задержать.

А сколько квартирных краж остается нераскрытыми!

Когда появляются новости о подобных происшествиях, большая часть людей уверена, что с ними такого никогда не произойдет. Однако никто не защищен от воров на сто процентов.

Тем не менее, на фоне подобных новостей люди чаще стали заботиться о безопасности своего жилища. Например, нередко можно встретить входные двери в СПб, Москве и других крупных городах, сделанные из высококачественных материалов, с высокой оценкой взломостойкости. Имейте ввиду, именно этот параметр отвечает за надёжность и безопасность вашего домашнего очага.

Преступники выбирают либо легкодоступные, либо очень выгодные цели. Так, например, если у них будет выбор между двумя квартирами, в одной из которых живет собака или установлена надежная дверь, а в другой – нет, они, безусловно, выберут вторую.

Однако некоторые преступления могут готовиться заранее. Если злоумышленники узнают, что в квартире хранится что-то весьма ценное, они будут готовы пойти на риск.

Итак, что же делать для того, чтобы обезопасить себя от домушников?

Сделайте свою квартиру труднодоступной для злоумышленников

Важно понимать, что перед преступниками стоит огромный выбор. Они не будут пытаться ограбить хорошо защищенный дом (даже если это всего лишь видимость защищенности), а выберут более удобную мишень.

Как защитить свою квартиру?

- Прежде всего – конечно, запирайте окна и двери.

- Не храните ключи под ковриком (и других местах вне квартиры),

- Установите надежную, массивную дверь,

- Установите решетки на окнах (особенно если вы живете на первом этаже!)

- Заведите собаку (не обязательно большую – важно, чтобы ее лай привлекал внимание и отпугнул воров)

Установите сигнализацию

На первый взгляд некоторые из этих вещей могут и не составить большой опасности для злоумышленников, однако даже такая мелочь, как металлическая дверь, уже делает вашу квартиру «непривлекательной» для грабителей. Скорее всего, столкнувшись с первыми же неудобствами (будь то лающая собака), воры решат выбрать другую квартиру.

Не давайте знать всем вокруг, что вас нет дома

Следующей удобной мишенью для преступников являются пустующие дома. Опознать такие квартиры проще простого: одни лишь скопившиеся письма в почтовом ящике или занавешенные окна могут дать понять, что хозяева давно не появлялись.

Более того, многие цели выбираются заранее. Так, например, под коврик могут положить печенье: если оно на следующий день окажется целым, значит, на коврик никто не наступал, а, следовательно, никто и не входил и не выходил.

Если вы вынуждены оставить квартиру пустой на некоторое время, попробуйте обратиться с просьбой к соседу, которому вы доверяете. Заходить периодически в квартиру, включать вечером свет, вынимать корреспонденцию из почтового ящика — это совсем необемирительно.

Будьте осторожны

Как уже было упомянуто выше, некоторые цели выбираются заранее. Нередки случаи, когда злоумышленники помечают квартиры знаками. Более того, зачастую квартиру сперва «проверяют». Преступники могут явиться к вам под видом сантехников или рекламщиков и незаметно для вас успеть осмотреть убранство квартиры, запомнить, на каком месте лежат ценные вещи или ключи, и т.п.

Поэтому старайтесь не впускать в свое жилище посторонних, а если нужно с кем-то пообщаться, это можно сделать и на лестничной клетке.

Кроме того, не афишируйте в социальных сетях свои планы и не демонстрируйте свой достаток.

Конечно, трудно удержаться и не выложить фотографию с новыми дорогими часами или с морским пейзажем во время отдыха в интернет, однако в век цифровых технологий многие злоумышленники выбирают своих жертв именно благодаря их активности в социальных сетях.

Благодаря некоторым публикациям, преступники могут не только узнать, что вас нет дома, но даже узнать ваш адрес благодаря геолокации. Поэтому постарайтесь воздержаться от подобных постов в соцсетях!