Преимущества ливневой канализации на основании ПВХ-труб. Выбор и монтаж
Для нее нужно правильно подобрать материалы, выполнив расчеты с учетом предположительного объема осадков.
Ливневая канализация: конструкция и виды
Система, предназначенная для отведения лишней воды с участка частного дома – сложная сеть, состоящая из труб, лотков, решеток и других элементов. Их нужно устанавливать под уклоном для обеспечения самостоятельного стекания к коллектору. Основные задачи такой канализации:
- защита от проникновения воды к цокольным этажам и подвалам;
- исключение риска образования луж на участке;
- сохранение высокой плодородности почвы;
- предотвращение возникновения эрозии.
Ливневая канализация может быть открытой и глубинной. Первый тип предусматривает монтаж лотков и желобов. Они необходимы для сбора воды и ее отведения к коллектору. Он подходит для участков с небольшим объемом стоков.
Глубинная схема строится на основании трубопроводов, располагаемых под грунтом. Здесь вода попадает в специальные дождеприемники и направляется в емкость для хранения и использования в технических целях. Преимущество данного решения – высокая производительность.
Какие трубы выбрать для ливневой канализации
На сайте https://www.standartpark.ru/catalog/truby-naruzhnoy-kanalizatsii/ для дренажной системы можно подобрать ПВХ-трубы. Они признаны лучшими благодаря наличию целого перечня преимуществ. К таковым относятся:
- способность переносить температурные колебания в широком диапазоне;
- высокая прочность, позволяющая выдерживать давление грунта;
- стойкость перед агрессивным воздействием химических веществ;
- отсутствие риска коррозии;
- гладкая внутренняя поверхность, снижающая риск образования налета и засорений;
- широкий выбор диаметров;
- сравнительно невысокая стоимость.
Расчет материалов и монтаж канализации
Правильное расположение дренажа на участке и эффективность его функционирования зависит от грамотности проведения расчетов. Перед их выполнением необходимо ознакомиться с правилами и требованиями, указанными в СНиП 2.04.03-8. Здесь нужно учитывать:
- среднемесячное количество выпадающих осадков;
- характеристики грунта;
- частота дождей и снегопадов;
- площадь кровли;
- наличие подземных коммуникаций возле построек.
Расчет материалов осуществляется по специальным формулам. Доверять его желательно опытным специалистам. Чаще всего на загородных участках используются трубы диаметром в 110-160 мм. Они не нуждаются в большом заглублении. Но желательно прокладывать систему ниже уровня промерзания грунта.
Если это невозможно, рекомендуется использование дополнительных утеплительных материалов и термоизоляции. Для полноценного функционирования дренажа необходимо располагать элементы под уклоном по отношению к коллектору или емкости для сбора воды. На один погонный метр требуется наклон в 1-2 см.