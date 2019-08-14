Преимущества ливневой канализации на основании ПВХ-труб. Выбор и монтаж

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Ливневую канализацию необходимо прокладывать на этапе строительства дома, чтобы надежно защитить участок от пагубного влияния дождевых и талых вод

Для нее нужно правильно подобрать материалы, выполнив расчеты с учетом предположительного объема осадков.

Ливневая канализация: конструкция и виды

Система, предназначенная для отведения лишней воды с участка частного дома – сложная сеть, состоящая из труб, лотков, решеток и других элементов. Их нужно устанавливать под уклоном для обеспечения самостоятельного стекания к коллектору. Основные задачи такой канализации:

защита от проникновения воды к цокольным этажам и подвалам;

исключение риска образования луж на участке;

сохранение высокой плодородности почвы;

предотвращение возникновения эрозии.

Ливневая канализация может быть открытой и глубинной. Первый тип предусматривает монтаж лотков и желобов. Они необходимы для сбора воды и ее отведения к коллектору. Он подходит для участков с небольшим объемом стоков.

Глубинная схема строится на основании трубопроводов, располагаемых под грунтом. Здесь вода попадает в специальные дождеприемники и направляется в емкость для хранения и использования в технических целях. Преимущество данного решения – высокая производительность.

Какие трубы выбрать для ливневой канализации

На сайте https://www.standartpark.ru/catalog/truby-naruzhnoy-kanalizatsii/ для дренажной системы можно подобрать ПВХ-трубы. Они признаны лучшими благодаря наличию целого перечня преимуществ. К таковым относятся:

способность переносить температурные колебания в широком диапазоне;

высокая прочность, позволяющая выдерживать давление грунта;

стойкость перед агрессивным воздействием химических веществ;

отсутствие риска коррозии;

гладкая внутренняя поверхность, снижающая риск образования налета и засорений;

широкий выбор диаметров;

сравнительно невысокая стоимость.

Расчет материалов и монтаж канализации

Правильное расположение дренажа на участке и эффективность его функционирования зависит от грамотности проведения расчетов. Перед их выполнением необходимо ознакомиться с правилами и требованиями, указанными в СНиП 2.04.03-8. Здесь нужно учитывать:

среднемесячное количество выпадающих осадков;

характеристики грунта;

частота дождей и снегопадов;

площадь кровли;

наличие подземных коммуникаций возле построек.

Расчет материалов осуществляется по специальным формулам. Доверять его желательно опытным специалистам. Чаще всего на загородных участках используются трубы диаметром в 110-160 мм. Они не нуждаются в большом заглублении. Но желательно прокладывать систему ниже уровня промерзания грунта.

Если это невозможно, рекомендуется использование дополнительных утеплительных материалов и термоизоляции. Для полноценного функционирования дренажа необходимо располагать элементы под уклоном по отношению к коллектору или емкости для сбора воды. На один погонный метр требуется наклон в 1-2 см.