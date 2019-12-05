Как инвестировать и зарабатывать на рынке недвижимости

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В 2019 году рынок жилья побил все мировые рекорды по увеличению продаж, что было обусловлено снижением ставок по ипотечным кредитам

Этому также способствовало уменьшение запасов жилплощади на первичном рынке, и в некоторых регионах страны наблюдался рост цен на недвижимость более чем на 10%.

В связи с этим многие предприниматели задаются вопросом: Стоит ли инвестировать в рынок недвижимости в настоящее время? Чтобы прояснить ситуацию, мы взяли интервью у специалиста компании Deposit2 Анатолия Ринберга, который отвечает на интересующие вопросы по поводу нюансов приобретения и сдачи в аренду недвижимого имущества.

- Анатолий, почему в России так популярны инвестиции в недвижимость?

- Многие люди в России ищут надежные каналы для того, чтобы вкладывать свои средства. Кто-то из них финансирует ценные бумаги или зарубежные активы, а кто-то получает доход от процентов, вкладывая деньги в банки. Тем не менее, самым распространённым способом сохранить и приумножить свой капитал, по мнению нашей компании Deposit2, являются инвестиции в недвижимость. Инвестор может вложить деньги в квартиру на стадии строительства, а потом перепродавать готовое жильё и получать от этого неплохую прибыль. Также он может в последующем сдавать жилые площади в аренду.

Для того чтобы аргументировать выгодность вложения средств в недвижимость, есть три основных элемента. Это:

Вкладывание средств в недвижимость - самый бережный и надежный вид инвестиций. Он предполагает минимум рисков. Если человек вкладывает средства в зарубежные активы, он практически ничем не защищен и может потерять их в связи с нестабильной политической ситуацией. Также для того, чтобы инвестировать в ценные бумаги, необходимо иметь знания в этой сфере. Сегодня наблюдается отзыв лицензий у многих брокеров и банков, в том числе и крупных, а деньги по чекам пока возмещают агентства по страхованию вкладов обанкротившихся финансовых учреждений. Но нет уверенности в том, что это закончится. А с недвижимостью всё стабильно и понятно. Инвесторы придерживаются того факта, что можно реально осязать приобретенный объект, так как он имеет стены, фундамент, окна и прочее. Средства при этом находятся в имуществе на определенной территории и это не ценные бумаги, которые могут в любой момент обесцениться и исчезнуть. Также на рынке недвижимости наблюдается более устойчивая ситуация, а при неблагоприятных факторах все средства не обесцениваются сразу. Если происходит снижение цен, это случается постепенно и за это время можно свою недвижимость выгодно перепродать, чтобы вернуть деньги.

Потому современная недвижимость становится все более привлекательной для многих. Особенность в том, что цены на рынке недвижимости могут как приближаться к своей минимальной точке, так и быстро подниматься вверх. Если увидеть этот момент и продать квартиру при повышении цен на недвижимость, то можно получить неплохую прибыль. Также квартиры можно сдавать в аренду по приемлемой цене. Отзывы клиентов компании Deposit2 подтверждают, что квартиры стали дешевле, а денег для того, чтобы приобретать жильё, требуется меньше. Вместе с тем, процентные ставки банков на приобретение жилья в ипотеку уменьшаются и аналитики прогнозируют, что к 2022 году доход за сдачу квартиры в аренду может сравняться с прибылью от банковских депозитов.

- Какие существуют направления на рынке?

- Покупка недвижимости — это долгосрочная стратегия, которую можно сравнить с вложением очень надежные облигации или в бизнес. В отличие от тех, кто вкладывает деньги в акции, владельцы недвижимости могут использовать кредиты для приобретения недвижимого имущества в своей области, оплатив изначально только часть ее стоимости, а со временем выплатить проценты и остаток. Покупателю перед приобретением жилья требуется оплатить только небольшой процент от стоимости квартиры, который в разных регионах может составлять от 5 до 25%. После этого он становится полноценным владельцем жилплощади и такие условия выгодны для покупателей и арендодателей, которые могут оформлять ипотеку по своей недвижимости.

Недвижимость была, есть и будет наиболее выгодной инвестицией, которая не требует долгих лет ожидания для того, чтобы получать прибыль. Сегодня куплей/продажей недвижимости могут заниматься как начинающие, так и инвесторы со стажем. Каждый из них может приобрести многоквартирный дом или частное жильё для проведения там ремонта и последующей сдачи в аренду или продажи.

Компания Deposit2 и честные отзывы на сайте подтверждают, что для того, чтобы приобрести собственную недвижимость или вкладывать деньги в нее, необходимо изначально ознакомиться с местным рынком. Для этого потребуется провести разговор с местными жителями или агентами по недвижимости и узнать ситуацию о купле-продаже квартир в вашем районе, а потом проанализировать цены. То есть, надо сделать своё небольшое исследование, что поможет минимизировать риски и увеличить прибыль.

Такая простая стратегия позволит в дальнейшем правильно вкладывать деньги в тот тип недвижимости, которая пользуется спросом не только в вашем в вашем районе но и подобных ему. Также важно отметить, что для того, чтобы получать пассивный доход от недвижимости, необходимо пройти достаточно тяжелый путь, вкладывая средства, время и нервы, а потому рекомендуется начинать с малого, не делая больших трат. При правильном вложении денег владелец недвижимости может в любое время покинуть страну и проживать на островах, ведя обеспеченную жизнь, и при этом получать прибыль от продажи или аренды недвижимого имущества за много 1000 километров от него.

Если посмотреть на рынок недвижимости за последние 10 лет, то можно отметить, что наблюдается ограниченность предложения на рынке, а потому эксперты прогнозируют, что стоимость жилых площадей будет продолжать расти в течение ближайших 7-10 лет. Исходя из сказанного выше, можно понять, почему выгодно сегодня вложение средств в недвижимость.

Отмечается также, что сфера домостроения осваивает новые регионы и восстанавливает старые жилплощади, а потому каждый может найти для себя оптимальное место для того, чтобы купить соответствующую недвижимость и пользоваться ею в дальнейшем по своему усмотрению. Также важно помнить о новых компаниях, которые возникают в последнее время в больших количествах и занимаются инвестированием в недвижимость. В результате средства от них можно объединить и направить на покупку той или иной недвижимости, которая может быть коммерческой, жилой и прочей.

- Какие советы вы дадите по инвестициям?

- Перед тем как определиться, куда вкладывать деньги, необходимо понять, что требуется для того, чтобы достичь желаемого результата и обезопасить свои средства. Лучше сделать следующие шаги:

- разделять способы инвестирования;

- стараться максимально минимизировать риски по трате денег;

- вкладывать средства в высокодоходные компании;

- проверять информацию о различных объектах, куда вы собираетесь вкладывать деньги.

Сегодня есть различные способы инвестирования средств и делятся они на разные активы:

- финансовые;

- спекулятивные;

- венчурные;

- реальные.

Также следует отметить, что сроки инвестирования отличаются, и они бывают:

- Краткосрочными; - Среднесрочными; - Долгосрочными.

В зависимости от формы собственности, средства в объекты недвижимости вкладывать могут как физические лица, так и компании. Цели такого инвестирования могут быть:

- прямые;

- портфельные;

- интеллектуальные;

- нефинансовые.

При этом следует отметить, что инвестирование в недвижимость занимает лидирующие позиции сегодня, а при вкладывании денег в любые фонды есть риск не получить прибыль и остаться полностью без денег. От этого сегодня никуда не деться.

Плюсом инвестиций в недвижимость является то, что можно получать хорошую прибыль, достигая желаемых результатов и не вкладывать много труда. Размер прибыльности неограничен, но надо постоянно быть в курсе ситуации, анализируя рынок и расширяя кругозор.

Также есть и минусы. Среди них то, что не всегда есть достаточная сумма денег для того, чтобы выгодно их выложить, но при этом государство позволяет предпринимателям брать кредиты, которые отдавать потом частями из полученной прибыли. А такой минус является несущественным, как видно.

- Каких основных правил должен придерживаться инвестор на рынке?

- Многие бизнесмены знают, что при наличии больших сумм денег выгоднее всего вложить их в недвижимость. Сделать это можно как у нас, так и за рубежом. И это понятно, так как недвижимость можно продать в любое время, и она остаётся осязаемой. Следует помнить, что при всех преимуществах такого вложения средств они имеют также свои негативные стороны, но есть и позитивные моменты.

Главным преимуществом вкладывания средств в недвижимость является беспроигрышность ситуации независимо от величины бизнеса. Квартиры остаются всегда ликвидными и их можно продать или сдавать в аренду.

К минусам можно отнести то, что требуется большой капитал для начала, дополнительно потребуются средства для того, чтобы содержать недвижимость в надлежащем состоянии и на некоторые виды недвижимости может падать спрос со времени.

Потому многие задаются вопросом: В какую недвижимость лучше вкладывать? Чтобы прояснить ситуацию в данном направлении, я как эксперт, компании Deposit2 отмечаю, что для обычного гражданина нерационально будет вкладываться в коммерческую недвижимость, но исключением является тот случай, когда она потребуется для своего бизнеса.

Все остальные активы необходимо вкладывать в недвижимость в зависимости от собственных предпочтений, а также планов по использованию этого объекта. Виды недвижимости могут быть:

- земельные участки;

- строящиеся;

- загородные;

- коммерческие;

- жилые.

Особого секрета в доходности инвестиций в недвижимость нет, так как она всегда остаётся рентабельной. Многие предпочитают сдавать жилье в аренду и оставлять права собственности на него за собой. Но есть и другой способ получения прибыли - это перепродажа. Хоть она используется нечасто и такой деятельностью занимаются обычно риэлтерские компании или простые перекупщики.

Серьезные бизнесмены в первую очередь обращают внимание на строящуюся недвижимость и предпочитают вкладывать средства именно туда, но тут тоже есть свои преимущества и недостатки. Рекомендуется вкладывать деньги в те объекты, которые уже начали строиться, а выбирать инвестиции в строительство на стадии рытья котлована - это рискованно.

Работы по благоустройству важно доверять надежным застройщикам, которые работают в этой сфере не один год, и лучше всего вкладываться в жилую недвижимость, так как она всегда имеет спрос на рынке. Заработать на этом можно от 50% суммы вложенных средств, главное в этом деле - наличие спроса на жилую недвижимость, а потому рекомендуется обратить внимание на все сопутствующие факторы и риски, например, месторасположение жилья, инфраструктуру, транспортную развязку и прочее.

- Какая сейчас обстановка в России и за рубежом?

- Я и другие специалисты компании Deposit2 утверждаем, что в собственности у россиян в настоящее время находится около 80% недвижимости. Для сравнения, в Германии и Великобритании эта цифра доходит только 40%. Отмечено также, что в России граждане приобретают собственное жильё к 35 годам, а за границей стают собственником недвижимости только к 40 и больше. Объясняется это тем, что многие россияне не готовы снимать жилье, несмотря на доступную его стоимость. При аренде жилья со средней стоимостью двушки в 10-20 тысяч руб. в месяц, за несколько лет можно накопить достаточную сумму, чтобы сделать первый взнос и стать владельцем собственного жилья, оформив его через ипотеку. Долгосрочная аренда может привлекать только в том случае, когда идет речь о социальном найме.

Итог

В этой статье эксперт Анатолий Ринберг рассказал, куда можно вложить свои деньги с наибольшей прибылью. Советы и рекомендации были получены от аналитиков в сфере маркетинга и торговли. Если следовать им, каждый может обезопасить себя, но нужно помнить, что любое инвестирование - это риск, а деньги в любом случае не должны просто так лежать, а должны приносить прибыль, если, конечно, они есть.