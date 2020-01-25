Хуснуллин заявил о необходимости программы реновации по всей России

19:34

Вошедший в новый состав правительства России вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны. По его мнению, начать нужно с крупных городов.

«Проект реновации необходимо развивать на территории всей страны. Это сложный проект, надо все взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах»,— приводит слова Хуснуллина «Коммерсант».

По его мнению, программу нужно реализовать, потому что «жилье стареет». По мнению вице-премьера, всероссийская реновация потребует «огромных денег» и изменит «весь уклад жизни».

Программа реновации предполагает снос старых домов и предоставление владельцам квартир равнозначного жилья в их районе или денежную компенсацию. В Москве она была утверждена в 2017 году.