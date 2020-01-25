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Хуснуллин заявил о необходимости программы реновации по всей России

19:34 25.01.2020
Фото с сайта government.ru
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Вошедший в новый состав правительства России вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны. По его мнению, начать нужно с крупных городов.

«Проект реновации необходимо развивать на территории всей страны. Это сложный проект, надо все взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах»,— приводит слова Хуснуллина  «Коммерсант».

По его мнению, программу нужно реализовать, потому что «жилье стареет». По мнению вице-премьера, всероссийская реновация потребует «огромных денег» и изменит «весь уклад жизни».

Программа реновации предполагает снос старых домов и предоставление владельцам квартир равнозначного жилья в их районе или денежную компенсацию. В Москве она была утверждена в 2017 году. 

Темы: Рынок недвижимости в России
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Комментарии читателей
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26.01.2020, 01:22
Гость: ОКО

Ну вот, новичок начинает изобретать что-то оригинальное. Если это касается общества, то неплохо бы посоветоваться с народом. Так у нас в России издавно принято. Ну а если Хуснулин, так теперь все равно жить по "хуснулински" не будем. Так уж мы россияне.
26.01.2020, 00:20
Гость: епрст

Нужно сначала в провинции снести бараки середины прошлого века, и дать людям наконец нормальное жильё. А уж потом в мегаполисах что-то трогать.
А то, когда ради дорогой земли валят ещё крепкие хрущевки, становится понятно, что не ради населения это делается.
25.01.2020, 23:52
Гость: Европеец

Уточнение - отель Koechlin или Kochlin.
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