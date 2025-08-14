Щелочь «Робот» (ремикс)

Исполнитель: Щелочь, Название: «Робот», Стиль: электронный рок, Год: 2025

Щелочь может вызвать коррозию металла и вступает с ним в различные химические реакции. До участия Сергея «Паука» Троицкого в проекте «Щелочь» дела пока не дошло. А вот попробовать растворить «Робота» в экспериментальной лаборатории группа все же попыталась. На недавно вышедшую песню был сооружен ремикс.

«Робот», как мы писали, был посвящен бездушным ухажерам и психологическим травмам. Большое значение в песне имел выказанный в начале грозным голосом приговор андроиду, который никогда не сможет чувствовать, как человек. В ремиксе эта речь задвинута в середину песни, из-за чего она теперь кажется более легковесной.

Не исключено также, что при создании ремикса «Щелочь» отталкивалась от строчки «ты заблуждалась в том, что робот не создаст искусство». Копья насчет способности ИИ к креативу ломаются, а музыканты поднялись над этими баталиями и моделируют ситуацию, когда Робот ваяет из себя на свое усмотрение, по сути, что угодно.