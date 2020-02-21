Плюсы бревенчатого дома

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Исторически Россия всегда ассоциировалась с деревянным зодчеством, так как на территории нашей страны дерево - практически самый распространенный материал для строительства собственного дома.

За свою многовековую историю бревенчатые дома пережили периоды повышения и спада спроса на их постройку, но из бревна в России строя и сейчас, причем, объемы этого строительства неуклонно возрастают.

Немаловажным фактором, способствующим вновь увеличивающейся популярности домов из дерева, является появление на строительном рынке оцилиндрованного бревна - высокотехнологичного материала, который значительно сократил и стоимость строительства загородных домов, и продолжительность самого процесса возведения домов из дерева.

Повышение спроса на дома из оцилиндрованного бревна основывается на многих положительных качествах данного материала, большинство из которых приносят не только эстетический, но и материальный эффект. Да, красота вашего будущего дома - очень важный момент, но таким же значимым фактором при возведении дома является и стоимость этой красоты.

Достоинства оцилиндрованного бревна

Большинство домов из дерева строятся без наружной отделки. Покраска или покрытие поверхности деревянных стен лаком - самые популярные способы придать дому из дерева привлекательный и оригинальный вид. В принципе, этого достаточно, если вы непритязательны к качеству самой поверхности стен. Если же вам хочется, чтобы стены вашего дома имели практически идеальные, с одинаковыми выступами бревен, поверхности, как с наружной, так и с внутренней стороны, оцилиндрованное бревно станет одним из лучших вариантов деревянных материалов для стен.

Высокое качество поверхности оцилиндрованного бревна обеспечивается за счет его изготовления на современном деревообрабатывающем оборудовании. Благодаря этому готовое бревно имеет одинаковый диаметр по всей его длине, а также качественно обработанную поверхность по всему периметру. Кроме того, на станках проходного типа в бревне выбирается венцовое углубление - обязательный элемент деревянного строительства, обеспечивающий плотность сопряжения венцов между собой.

Фото с сайта twitter.com

Результатом качественного изготовления оцилиндрованного бревна являются три основных достоинства данного материала: Высокая технологичность строительства. Бревенчатые дома, возводимые из оцилиндрованного бревна, строятся всего за 4-6 месяцев. Главной причиной такого значительного сокращения сроков строительства является отсутствие необходимости выполнения вырубки чашек бревен на стройплощадке и подгонки элементов с разными диаметрами, как это происходит при традиционном строительстве домов из бревен.

Кроме того, выбрав для своего дома серийный проект, который находится в производстве на деревообрабатывающем предприятии, выпускающем оцилиндрованное бревно, вы можете приобрести готовый комплект высококачественных элементов, который собирается на стройплощадке за рекордно короткие сроки, так как все чашки угловых соединений также выполняются на современном оборудовании. Качество соединения таких углов, как и венцовых стыков, в несколько раз превышает качество сопряжений, выполненных на стройплощадке вручную.

Минимальные затраты на отделку. Подготовительные работы перед нанесением лакокрасочных составов на поверхность стен дома из оцилиндрованного бревна сводятся к её небольшому ошкуриванию, так как за время, прошедшее между изготовлением и отделкой бревна на его поверхности иногда появляется минимальная ворсистость. После непродолжительной обработки поверхности она приобретает практически идеальный вид как с наружной, так и с внутренней стороны стен. В дальнейшем, эксплуатируя бревенчатые дома, нужно периодически обновлять окрашенные поверхности, но это характерно для любых зданий.

Фото с сайта pixabay.com

Долговечность домов из оцилиндрованного бревна, которая обеспечивается обработкой антисептирующими составами не только во время строительства, но и при изготовлении. Так, на предприятии-изготовителе оцилиндрованных бревен после того, как они приобретаю заданную форму, все бревна проходят обязательную антисептическую пропитку, которая защищает их от сырости и повреждения насекомыми на все время строительства, до нанесения основной антисептирующей обработки.

Кроме перечисленного выше, бревенчатые дома, как и остальные деревянные здания, являются экологически чистыми зданиями, обладающими способностью регулировать уровень влажности в помещениях.

