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В Госдуме разработали поправки о правах соседей по даче

10:19 20.04.2020
Фото © KM.RU, Игорь Варнавский
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Госдума планирует прописать в Гражданский кодекс блок поправок, регулирующих права соседей по земельным участкам. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, суть изменений заключается в том, чтобы уравнять права собственников земельных участков. 

«Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других. Например, собственник обязан… не возводить канализационных сооружений, приводящих к загрязнению соседнего участка», — рассказал Крашенинников.

Так, согласно предложению Госдумы, сосед вправе требовать сноса здания на другом участке, если оно ему мешает. Например, собственник сможет настаивать на ликвидации такой постройки, если из-за нее изменился приток света на его земельный участок.

Однако дачникам придется терпеть воздействие исходящих с соседнего участка «газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов».

Поправки также предлагают решить спор соседей о принадлежности плодов деревьев, упавших на соседний участок. Согласно им, это сможет делать владелец земли, на чей участок упали плоды.

После того, как появятся правила, регламентирующие соседские отношения, на их основе будет вырабатываться судебная практика, резюмировал Крашенинников.

Темы: Земельные участки, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.04.2020, 18:24
Гость: Алексей В.

Так у баранов совсем проблем нет, как и мозгов...
20.04.2020, 17:48
Гость: СТРАШНАЯ ТАЙНА

Ёпт, яво труба мне солнце загораживат.У совков совковые проблемы.
20.04.2020, 17:45
Гость: Алексей В.

Я знаю реальное положение дел. Какое мне дело до этих правил, если люди их не соблюдают? От того что люди жгут пластик в бочке никому легче не станет.
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