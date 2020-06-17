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В Госдуму внесен законопроект о возможности приватизации земель нацпарков

21:05 17.06.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Парламентарии от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о возможности приватизации земель национальных парков. В нем также предлагается разрешить правительству менять границы нацпарков.

Согласно законопроекту, земельные участки населенных пунктов в нацпарках могут не изымать из оборота, а разрешить предоставлять в собственность субъектов или муниципальную собственность. После этого участки можно будет предоставить физическим и юридическим лицам, пишет "Коммерсант".

В пояснительной записке сказано, что федеральный статус земель нацпарков и действующий в них жесткий правовой режим приводит к существенному ограничению конституционных прав граждан, проживающих на их территории. Отмечается, что в нацпарках находятся более 900 населенных пунктов, где живет почти 371 тыс. человек.

«Положениями законопроекта также предлагается предусмотреть процедуру изменения границ национальных парков, исправления технических ошибок в определении границ национальных парков»,— говорится в пояснительной записке.

Принятие указанных решений могут делегировать правительству. Вопросы по изменению границ нацпарков, исправлению технических ошибок в определении границ, расширению их территорий будут рассматриваться на публичных слушаниях, порядок их проведения должно установить правительство.

Темы: Зоопарки и национальные парки , Коммерческая недвижимость в России
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Комментарии читателей
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17.06.2020, 21:45
Гость: Предлагаю

объявить конкурс на приватизацию Кремля, красной площади, и Мавзолея В. И. Ленина.
17.06.2020, 21:38
Гость: demos

Чо, у олигархов проблемы, где им строить дворцы?
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