Льготную ипотеку под 6,5% продлили до июля 2021 года

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Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. До этой даты широкий круг заемщиков может получить займы под 6,5% годовых на покупку жилья в новостройках.

Максимальная сумма кредита для москвичей и жителей Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей. Для жителей других регионов — 6 миллионов рублей.

Программа вступила в силу 17 апреля. Ее главная цель — поддержать население и рынок жилья на фоне пандемии COVID-19. Изначально планировалось, что благодаря ей взять квартиру в ипотеку смогут 310 тысяч граждан, а общий объем кредитования составит 900 миллиардов рублей. Из нового постановления следует, что объем программы увеличен до 1,85 триллиона рублей. Благодаря этому жильем смогут обзавестись 622 тысячи россиян.

В данный момент доля льготной ипотеки составляет больше 90% от всех кредитов, которые берут россияне для покупки квартир в новостройках. За прошедшие полгода было выдано более 230 тысяч кредитов на 669 миллиардов рублей. 

О планах российских властей продлить действие программы льготной ипотеки стало известно 12 октября. Проект соответствующего постановления подготовил Минфин.

Первоначальный взнос должен составлять как минимум 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2020, 21:09
    Гость: кто-нибудь подскажет, где и

    КТО может взять ипотеку по такой ставке? И без обязстельного страхования по заоблачным тарифам?

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