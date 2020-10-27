Льготную ипотеку под 6,5% продлили до июля 2021 года

16:41 27.10.2020

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. До этой даты широкий круг заемщиков может получить займы под 6,5% годовых на покупку жилья в новостройках.

Максимальная сумма кредита для москвичей и жителей Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей. Для жителей других регионов — 6 миллионов рублей.

Программа вступила в силу 17 апреля. Ее главная цель — поддержать население и рынок жилья на фоне пандемии COVID-19. Изначально планировалось, что благодаря ей взять квартиру в ипотеку смогут 310 тысяч граждан, а общий объем кредитования составит 900 миллиардов рублей. Из нового постановления следует, что объем программы увеличен до 1,85 триллиона рублей. Благодаря этому жильем смогут обзавестись 622 тысячи россиян.

В данный момент доля льготной ипотеки составляет больше 90% от всех кредитов, которые берут россияне для покупки квартир в новостройках. За прошедшие полгода было выдано более 230 тысяч кредитов на 669 миллиардов рублей.

О планах российских властей продлить действие программы льготной ипотеки стало известно 12 октября. Проект соответствующего постановления подготовил Минфин.

Первоначальный взнос должен составлять как минимум 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство.