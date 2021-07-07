14:05 7.07.2021

Строительство загородных домов – это процесс нелегкий, который может занимать от года, до несколько десятилетий.

Существует несколько вариантов строительства домов – самостоятельно или под ключ. В этой статье мы поговорим про строительство домов в Московской области под ключ, а конкретно – про преимущества покупки «под ключ» домов в компании «Техно-ремонт».

Итак, что такое строительство «под ключ»?

Под этим подразумевается строительство объекта от стадии расчета сметы, до отделочных работ. Грубо говоря, заказчик заказывает дом, обсуждает с подрядчиком проект, высказывает пожелания и идеи, обговаривается цена, и только после обоюдного принятия условий начинается строительство дома.

Что входит в застройку «под ключ»?

Строить «под ключ» можно не только большие коттеджи или загородные дома, можно заказать проект любой сложности, в том числе бани, туалеты, складские помещения и так далее.

Существует несколько этапов строительства «под ключ», которые независимо от типов постройки состоят из:

Заливки фундамента;

Возведения коробки и стен объекта;

Работы с кровлей;

Внешней отделки объекта;

Разводки коммуникаций со стороны инженеров;

Внутренней отдели объекта.

Компания «Техно-ремонт» работает с огромным количеством материала, в том числе с профилированным и клееным брусов, оцилиндрованными бревнами, пеноблоками и газоблоками. Нужно упомянуть, что все материалы, которые используются при строительстве, обладают определенным перечнем документов и сертификатами соответствия. Такие данные, в свою очередь, являются гарантом того, что дом прослужит владельцам долго и будет абсолютно безопасным с точки зрения экологии.

Преимущества компании «Техно-ремонт»

1. Специалисты проектируют объект, основываясь на пожеланиях заказчика. Архитекторы помогут осуществить любую вашу мечту, а дизайнеры продумают отличный концепт, в том числе внутреннюю и внешнюю отделку, чтобы это выглядело современно и сочно.

2. Компания берет на себя все проблемы и сложности, которые могут возникнуть при строительстве объекта – от проектирования до сдачи владельцам. Заказчику не нужно заниматься покупкой материалов или контролировать этапы стройки.

3. Предоставляется вся техническая документация+ договор, где подтверждена фиксированная цена.

4. В компании «Техно-ремонт» трудятся специалисты разных направлений, которые гарантированно выполнят свою работу.

