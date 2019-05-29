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ФАС возбудила дело в отношении «Ростелекома»

19:32 29.05.2019
Федеральная антимонопольная служба
© KM.RU, Алексей Белкин
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ФАС выдавала ПАО «Ростелеком» предупреждение по жалобе «МегаФона». По состоянию на 27 мая публичное акционерное общество не сообщило антимонопольному органу об исполнении требований, указанных в предупреждении.

Это и послужило основанием для возбуждения дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ростелеком» отказывался заключать договоры о присоединении сети телефонной связи «МегаФона» к местным линиям связи в Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании. В ситуацию вмешалась ФАС.

П. 5 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» запрещает хозяйствующим субъектам необоснованные отказ или уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками), отметили в ведомстве.

«Ростелеком» должен был обеспечить возможность пропуска трафика от сетей «МегаФона» к своим линиям до 30 апреля. Указанный срок прошёл, но компания так и не отчиталась о выполнении требования.

Темы: «Ростелеком», Мегафон, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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29.05.2019, 21:49
Гость: Обратите внимание

что самым главным в этой конторе - председателем совета директоров, является лепший друг, который назло надменным питерцам повесил памятную доску союзнику фашистов Маннергейму, который также как и фашисты душил город Ленинград блокадой.
29.05.2019, 21:25
Гость: жизнь она такая

Вот как получается: Ростелеком строил подземные коммуникации, развивал местные сети а потом появился этот задрипанный Мегафон. Что такое мобильная связь: это по сути дела сеть передатчиков (базовых станций) а мобильные телефоны есть упрощённо рации. Если сравнить затраты Мегафона и Ростелекома на инфраструктуру, то они у Ростелекома неизмеримо выше.
По сути дела жулик (Мегафон) решил заработать лёгкие деньги. Главное богатство телекоммуникационной компании не оборудование и принадлежащая инфраструктура, а абонентская база.
Видать у жучков из Мегафона появился потолок роста и он достигнут. Вот и решили рвануть в стационарные сети.
Как то всё это действо удручает и появляются мысли, имеющие основания быть, о неформальных связях т.н. крупного бизнеса и госорганов...
29.05.2019, 20:53
Гость: Алмаз

Я давно заметил, что если в названии присутствует "Рос", то это самая мошенническая структура. Обратите внимание, господа. Ростелеком, Рособоронсервис, Росгосстрах, Госрострах, рос..., ...рос..., и тому подобное...
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