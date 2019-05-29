ФАС возбудила дело в отношении «Ростелекома»

19:32

ФАС выдавала ПАО «Ростелеком» предупреждение по жалобе «МегаФона». По состоянию на 27 мая публичное акционерное общество не сообщило антимонопольному органу об исполнении требований, указанных в предупреждении.

Это и послужило основанием для возбуждения дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ростелеком» отказывался заключать договоры о присоединении сети телефонной связи «МегаФона» к местным линиям связи в Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании. В ситуацию вмешалась ФАС.

П. 5 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» запрещает хозяйствующим субъектам необоснованные отказ или уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками), отметили в ведомстве.

«Ростелеком» должен был обеспечить возможность пропуска трафика от сетей «МегаФона» к своим линиям до 30 апреля. Указанный срок прошёл, но компания так и не отчиталась о выполнении требования.