WhatsApp будет судиться c недобросовестными пользователями

11:41

Мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами пользователям, нарушающим правила пользования. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.

"С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающим другим в злоупотреблениях, нарушающих наши Условия предоставления услуг", – говорится в опубликованном заявлении компании.

Отмечается, что в список нарушений за которые компания будет подавать в суд, входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Также запрещено использование программы не в личных целях.

WhatsApp подчеркнул, что планирует собирать доказательства противоправной деятельности не только на собственной платформе. При этом мессенджер не будет отказываться от использования технических средств для борьбы с нарушениями.

Представители компании привели в пример случай, когда некие предприятия публично заявили о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.