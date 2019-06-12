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WhatsApp будет судиться c недобросовестными пользователями

11:41 12.06.2019
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Мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами пользователям, нарушающим правила пользования. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.

"С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающим другим в злоупотреблениях, нарушающих наши Условия предоставления услуг", – говорится в опубликованном заявлении компании.

Отмечается, что в список нарушений за которые компания будет подавать в суд, входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Также запрещено использование программы не в личных целях.

WhatsApp подчеркнул, что планирует собирать доказательства противоправной деятельности не только на собственной платформе. При этом мессенджер не будет отказываться от использования технических средств для борьбы с нарушениями.

Представители компании привели в пример случай, когда некие предприятия публично заявили о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.

Темы: Интернет и сети, Интернет-компании
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Комментарии читателей
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12.06.2019, 16:10
Гость: Андрюша

Или школьники друг другу будут пересылать картинки ...
12.06.2019, 13:11
Гость: Иван простак

А что в ватсап нет групповой рассылки? Ну перебегут все в Вайбер.
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