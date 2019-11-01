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NANO Антивирус Pro приглашает поучаствовать в Олимпиаде Skyeng

16:24 1.11.2019

Примите участие в Олимпиаде «Навыки XXI века» и получите возможность выиграть ноутбук Apple MacBook Air!

С 15 октября по 28 ноября проходит основной этап проекта Олимпиада «Навыки XXI века» от нашего партнера Skyeng совместно с ВШЭ, МГЛУ, МФТИ и МИСиС для детей и их родителей.

Школьники смогут проверить свои знания по английскому языку, математике и информатике в интерактивной онлайн-олимпиаде и получить большие призы. Участие бесплатно!

Помимо этого ребёнок сможет пройти три коротких игровых теста по главным областям знаний будущего, после чего получит рекомендации по развитию своих навыков и советы по выбору профессии.

Все участники получат призы:

· развивающие материалы и персональные программы обучения от Skyeng;
· электронные книги и учебники;
· подписки на развлекательные стриминговые сервисы;
· и другие сюрпризы от Skyeng и партнеров.

Зарегистрироваться на Олимпиаду можно по ссылке: http://skyeng.ru/go/nano

NANO Антивирус Pro является официальным партнером Олимпиады. Все участники Олимпиады могут абсолютно бесплатно получить в подарок NANO Антивирус Pro 100 дней защиты. Для этого необходимо прислать запрос в свободной форме на email support@nanoav.ru, к письму необходимо приложить скриншот со странички своего личного кабинета Олимпиады.

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Темы: Антивирусы и обеспечение безопасности компьютера
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