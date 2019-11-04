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Медведев сравнил стоимость интернета в России и других странах

13:17 4.11.2019
Выступление Дмитрия Медведева на Деловом инвестиционный саммите АСЕАН – 2019. Фото с сайта правительства РФ
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Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в ряде развитых стран, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Таиланде на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"У нас весьма доступный безлимитный трафик среди развитых государств — по стоимости он в девять раз ниже, чем в Японии, в 14 дешевле, чем в США, и в 17 — чем в Республике Корея", — цитирует Медведева ТАСС.

Глава российского правительства рассказал также о реализуемой с 2017 года национальной программе "Цифровая экономика", цель которой - устранение цифрового неравенства между разными частями России и адаптация к цифровой экономике.

Уже сейчас Россия находится на седьмом месте в мире по вовлеченности людей в цифровизацию и на пятом по использованию различных гаджетов.  а по числу пользователей смартфонов - на пятом месте, отметил Дмитрий Медведев.

Темы: Визиты и важные переговоры российских политиков, Интернет в мире, Интернет в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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04.11.2019, 19:28
Гость: Виктор

Лжец! Я плачу за свою СОБСТВЕННУЮ квартиру с центральным отоплением, горячей и холодной водой, газом, электроэнергией, вывозом мусора, лифтом, взносом на капитальный ремонт, скоростным Интернетом, спутниковым ТВ по курсу, примерно 75 евро. В ЕС такая роскошь обойдется в 1000 - 1200 евро! Причем европейцам недоступна моя скорость Интернета в 100 мгб в сек, и зимой в жилище у них на 7 - 9 градусов холоднее, чем у меня (+24).
04.11.2019, 19:24
Гость: Европеец

Не болтай !
У весь интернет на чугунных или в лучшем случае алюминиевых проводах а оптики вообще нет, кроме Москвы. :)
Про цены не болтай - нашел самый дешёвый 100 Мб за 600 деревянных.
Да и на хрена Тебе быстрый интернет - посты как дятел долбишь медленно. :)
04.11.2019, 19:12
Гость: иван

воровать в таких количествах тоже нужен талант но это особый талант когда свое кресло используют для разграбления это можно назвать госизменой
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