Медведев сравнил стоимость интернета в России и других странах

13:17

Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в ряде развитых стран, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Таиланде на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"У нас весьма доступный безлимитный трафик среди развитых государств — по стоимости он в девять раз ниже, чем в Японии, в 14 дешевле, чем в США, и в 17 — чем в Республике Корея", — цитирует Медведева ТАСС.

Глава российского правительства рассказал также о реализуемой с 2017 года национальной программе "Цифровая экономика", цель которой - устранение цифрового неравенства между разными частями России и адаптация к цифровой экономике.

Уже сейчас Россия находится на седьмом месте в мире по вовлеченности людей в цифровизацию и на пятом по использованию различных гаджетов. а по числу пользователей смартфонов - на пятом месте, отметил Дмитрий Медведев.