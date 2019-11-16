Создан материал, делающий предметы невидимыми

15:25

Конструкторы рассчитывают, что в будущем одежду из такого материала будут использовать военные и полиция. ВИДЕО

Компания Hyperstealth Biotechnology из Ванкувера создала и запатентовала тонкий материал, который обеспечивает, как утверждает компания, «квантовую невидимость».

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Как сообщается в заявлении канадской фирмы, материал способен делать некоторые вещи за собой почти полностью невидимыми, при этом не имея источника питания.

Конструкторы рассчитывают, что в будущем одежду из такого материала будут использовать военные и полиция.

Канадская компания разрабатывает специальные камуфляжные униформы, которые используются в армиях США, Индии, Иордании, ОАЭ, Канады, Словакии, Новой Зеландии. Основы для «ткани с невидимостью» были заложены еще в 2010-м, а сейчас технология была представлена широкой публике. Ранее в ней выражали заинтересованность армии Британии и США.

В пресс-релизе содержится информация об особенностях работы футуристического материала. Гай Крамер, президент Hyperstealth и изобретатель «ткани невидимости», подал четыре патентные заявки на технологии, обеспечивающие её работу.

Вот вкратце информация по каждой из них:

1. «Квантовая невидимость». Главная технология, на которой строятся все остальные. Похожий на пластик материал, обеспечивающий «невидимость». Лучи света, попадая в микроскопические линзы, рассеиваются и смываются, и всё, что находится на определенной дистанции позади материала становятся неразличимыми. Новый вид пластика не только изгибает лучи в видимом спектре, но также в ультрафиолете и инфракрасном свете.

В патенте описывается 13 различных вариантов материала, с разными конфигурациями, которые могут работать в различных средах и различных условиях. Особенности конструкции материала широкой публике пока не раскрываются. Среди потенциальных применений — щиты для полицейских, за которыми их не видно.

Один из Хаммеров не виден за материалом-невидимкой. Стоп-кадр видео

2. «Усилитель солнечных панелей». Еще одна технология из научной фантастики. Использование того же материала в формате зеркала, помогающего направлять солнечные лучи, позволяет утроить «выхлоп» обычной монокристаллической панели. Стандарт, использующийся для расчета максимальной производительности солнечных панелей, учитывает уровень солнечного излучения, доступный на экваторе. Гай Крамер был способен достичь его в условиях обычной погоды Ванкувера, на всех типах стандартных панелей (Thin-Film, монокристаллические, поликристаллические). Гай Крамер говорит, что материал показывает себя намного лучше, чем обычные зеркала, потому что распределяет солнечные лучи по панели и не позволяет им бить в одну точку.

3. «Система с дисплеем». Патент описывает технологию, позволяющую использовать материал вместе с проектором, чтобы достичь уникального эффекта. Особенности материала позволяют отражать свет так, что видимая часть изображения зависит от того, где находится обозреватель. И, например, двигается вместе с его перемещением по комнате. Та же технология позволяет видеть на одном и том же дисплее совершенно разные видео, в зависимости от того, с какой стороны экрана расположен зритель.

Одно из потенциальных применений — голограмма военного на том же щите. Или голограмма обычной пустыни, скрывающая танк. Другой предложенный вариант использования — для охотников. Голограмма оленя или дерева в лесу, за которой на самом деле скрывается человек с винтовкой. Из бытовых применений — например, создание необычных «объемных» фотографий, учитывая, что стоимость материала совсем невелика, и он достаточно легкий.

4. «Лазерное рассеивание, отклонение, манипуляция». Последний патент описывает девайс для расщепления света лазера, который Гай Крамер демонстрирует в своих видеороликах. Один луч разделяется на 3 888 000 маленьких лучей. Это можно комбинировать с системой LIDAR (обработка информации об удаленных объектах, в том числе с помощью лазеров) — чтобы помогать машинам с автопилотом при навигации в опасных погодных условиях.

Сейчас компания сосредоточена на продаже своих технологий военным и начале массового производства нового материала, который официально пока никак не назван. Однако предложение от частных лиц, которые могут придумать эффективные варианты коммерческого использования такого пластика, также принимаются.