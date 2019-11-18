]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Появились подробности о первой электронной книге Xiaomi

16:02 18.11.2019

Инсайдер Abdul Q опубликовал в Twitter некоторые подробности о первой электронной книге китайской компании Xiaomi.


Фото с сайта twitter.com

Новинка называется Xiaomi Mi Reader и будет оснащена HD-экраном (плотность пикселей 212 ppi), 4-ядерным процессором, 1 гигабайтом оперативной памяти и 16 гигабайтами встроенной памяти. Вес электронной книги составляет 178 г.

В число поддерживаемых форматов входят такие, как pdf, epub, txt, doc и многие другие. Xiaomi Mi Reader также умеет синхронизироваться со смартфоном пользователя.

Стоимость устройства составит 5000 рублей (579 юаней).

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Мобильные устройства
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.