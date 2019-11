Появились подробности о первой электронной книге Xiaomi

Инсайдер Abdul Q опубликовал в Twitter некоторые подробности о первой электронной книге китайской компании Xiaomi.



Фото с сайта twitter.com

Новинка называется Xiaomi Mi Reader и будет оснащена HD-экраном (плотность пикселей 212 ppi), 4-ядерным процессором, 1 гигабайтом оперативной памяти и 16 гигабайтами встроенной памяти. Вес электронной книги составляет 178 г.

В число поддерживаемых форматов входят такие, как pdf, epub, txt, doc и многие другие. Xiaomi Mi Reader также умеет синхронизироваться со смартфоном пользователя.

Стоимость устройства составит 5000 рублей (579 юаней).

MiReader is official. Crowdfunding price will be 579 Yuan. #xiaomi #redmi #Kindle #KindlePaperwhite pic.twitter.com/QZG9QK949o

— Abdul Q. (@AndroidSaint) 18 ноября 2019 г.