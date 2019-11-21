В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

07:55

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

По замыслу разработчиков, проектируемая беспроводная система связи будет совместима со всеми действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). Кроме того, она предоставит возможность в режиме реального времени управлять беспилотниками.

Как рассказали в рабочей группе "Аэронет", на транспортном средстве будет расположен шлюз, который позволит подключиться к высокоскоростному интернету через любой привычный для пользователей интерфейс связи, в том числе WiFi и 4G.

Первый экспериментальный участок новой системы связи планируется развернуть к 2022 году. В него войдут десять ретрансляторов с радиусом действия каждого в 150 километров, что значительно больше, чем у сотовых вышек, отмечает издание.

