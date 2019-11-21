]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

07:55 21.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

По замыслу разработчиков, проектируемая беспроводная система связи будет совместима со всеми действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). Кроме того, она предоставит возможность в режиме реального времени управлять беспилотниками.

Как рассказали в рабочей группе "Аэронет", на транспортном средстве будет расположен шлюз, который позволит подключиться к высокоскоростному интернету через любой привычный для пользователей интерфейс связи, в том числе WiFi и 4G.

Первый экспериментальный участок новой системы связи планируется развернуть к 2022 году. В него войдут десять ретрансляторов с радиусом действия каждого в 150 километров, что значительно больше, чем у сотовых вышек, отмечает издание.
 

Темы: Интернет в России, Интернет и сети, Мобильная связь и сотовые операторы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.11.2019, 13:59
Гость: 007

Деньги распилят, а вот интернета не будет!
21.11.2019, 13:15
Гость: В.С. Черномырдин

Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.
21.11.2019, 09:14
Гость: Благодарный

Создаётся впечатление, что пиндосы только и думают о том, как подгадить России. Пример: В худшем случае введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке, задержит "Северный поток — 2" более чем на год. При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим [создание] трубопровода. В любом случае это беспроигрышная ситуация", — заявил Круз в среду. Наш ответ должен быть такой - если вы хотя бы пальцем шевельнёте по поводу трубопровода, мы разнесём вашу пиндосию в пыль. Сколько можно болтать о наших возможностях и одновременно стоять буквой ЗЮ перед врагами.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.