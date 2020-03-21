Свадебная видеосъемка - выбираем оператора

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Многие молодые пары при организации свадьбы стоят перед выбором – пригласить профессионального видеооператора или воспользоваться услугами кого-нибудь из друзей или родственников, благо видеокамеры сейчас есть у многих

Может показаться, что ничего сложного здесь нет, ведь практически все снимают любительское видео, а сэкономить можно очень неплохо.

© KM.RU, Алексей Белкин

Почему не стоит доверять съемку непрофессионалам?

• Неподготовленный человек может неудачно снять важные моменты, такие как обмен кольцами или регистрацию или случайно пропустить их.

• Съемка непрофессиональной камерой не позволяет получить по-настоящему качественный фильм, к тому же из-за невозможности зафиксировать положение рук при съемке изображение может получиться смазанным или трясущимся.

• Родственник или друг, приглашенный на свадьбу в качестве гостя, вряд ли удержится от того, чтобы принять участие в веселье и не сможет должным образом провести всю видеосъемку.

• Недостаточно просто отснять хронологию событий, нужно еще и смонтировать свадебный клип, а это под силу только специалисту.

Преимущества профессионального видеооператора

• У профессионала всегда есть под рукой все необходимое оборудование, никогда не сядет аккумулятор, и не сломается камера.

• Высокое качество записи, напрямую зависящее от аппаратуры и навыков съемки практически в любых условиях и при любом освещении, что очень важно при организации видеосъемки свадьбы в ЗАГСе или банкетном зале. Недостаток освещенности может компенсироваться специальными установками, которых нет у любителей.

• Только профессионал знает, как правильно выстроить съемку, выбрать наиболее удачный сюжет и ракурс. Наши свадебные видеооператоры знают, в каких местах города видеосъемка получится наиболее красивой, могут посоветовать молодоженам, как вести себя перед камерой, чтобы создать нужное настроение.

• Профессиональные операторы не только снимают хронику свадьбы, но создают целые фильмы с оригинальным сюжетом, исходя из предпочтений и пожеланий молодоженов. В результате вы получите не просто видео с изображением танцующих родственников, а настоящее произведение искусства, где главными героями будут именно новобрачные.

Виды профессиональной свадебной видеосъемки

1. HD-видеосъемка свадеб. Если молодожены хотят запечатлеть на камеру как можно больше событий этого памятного дня, то стоит предпочесть именно этот вид съемки. Она проводится на профессиональную камеру с HD- разрешением, что позволяет получить качественный фильм в HD-формате без сложного монтажа. Преимуществом такой съемки, является еще и то, что свадебные клипы можно будет просматривать не только в телевизоре, но и на компьютере и любом совместимом с ним устройстве. Перед началом работы с оператором нужно обсудить стиль, дополнительные сцены, музыкальное оформление. Удобна HD-съемка еще и тем, что пожелания по поводу каких-то отдельных моментов и объектов можно озвучивать непосредственно во время процесса.

2. Многокамерная видеосъемка – наиболее профессиональная и надежная. Несколько видеооператоров, работающих одновременно с разных ракурсов, не пропустят ни одного важного момента свадьбы. Такая параллельная съемка разных планов и объектов позволит наиболее полно запечатлеть все события, а кроме этого, после монтажа вы получите настоящий фильм, с переключающимися ракурсами, как в «большом кино». Этот вид съемки особенно подходит для торжественной церемонии в ЗАГСе.

3. Постановочная съемка. Такой вид свадебной видеосъемки предполагает предварительную работу с режиссером и тщательную подготовку сценария. Получившийся в результате свадебный клип будет иметь оригинальный сюжет и высокое качество.

4. DSLR видеосъемка. Именно ее предпочитают профессионалы видеосъемки в Ростове и других крупных городах для постановочного формата или при многокамерной съемке. Камера такого типа имеет ряд существенных преимуществ перед обычными, она ближе по качеству к кинокамерам и позволяет добиваться более высокого качества отснятого материала. Еще одним интересным нюансом является возможность замедленной съемки, что очень важно для постановочных фильмов. Благодаря тому, что камера зеркальная, есть возможность использования профессиональных объективов для улучшения цветопередачи и глубины фокуса.

Фото с сайта Pixabay.com

Как выбрать видеооператора?

Чтобы не ошибиться и выбрать именно того оператора, который сумеет создать ваш неповторимый свадебный клип, нужно следовать нескольким несложным рекомендациям.

• Не делайте критерий стоимости основным для выбора! Прежде чем принять решение, внимательно изучите работы в разных ценовых категориях и постарайтесь определить, что для вас более важно – качество видеосъемки или ее цена. Не стоит забывать о том, что переснять ваш свадебный клип возможности не будет, и важнейший день в вашей жизни навсегда войдет в историю семьи именно в таком виде, в каком он будет запечатлен оператором.

• Обязательно организуйте личную встречу с видеооператором. Не нужно всецело полагаться на рекомендации и обещания свадебных агентств или знакомых, ведь если вы не сможете найти общего языка, дальнейшая работа будет очень сложной.

• Во время встречи или заранее изучите портфолио оператора. Обязательно обратите внимание на детали, на качество монтажа и звуковое сопровождение, на наличие или отсутствие спецэффектов. Не стесняйтесь отказаться от услуг специалиста, если вас что-то не устраивает.

• Помните, что съемка любительской видеокамерой недопустима! Настоящий профессионал никогда вам этого не предложит.

• Узнайте, использует ли выбранный вами оператор для свадебной видеосъемки дополнительные источники света, микрофоны, системы стабилизации. Это поможет повысить качество съемки и вашего фильма.

• Постарайтесь сразу исключить использование дешевых графических эффектов, таких как сердечки, невеста на ладони у жениха и тому подобные банальные трюки. Профессиональные видеооператоры никогда не применяют в своей работе подобные уловки, а их наличие в портфолио говорит о не слишком ответственном отношении к работе.

• Оговаривайте все нюансы съемки еще до ее начала. Не стоит пытаться внести изменения в процесс прямо посередине торжества и указывать оператору, что и как надо делать. Свадебная видеосъемка – это творческий процесс и настоящий профессионал гораздо лучше разбирается во всех его тонкостях.

После того как все рекомендации изучены, и советы выслушаны, вы можете приступать непосредственно к выбору видеооператора! Наша компания готова предоставить вам услуги высочайшего качества. Все специалисты используют в своей работе только лучшую современную аппаратуру и имеют огромный опыт свадебной видеосъемки. Мы гарантируем индивидуальный подход, оригинальные решения и отличный результат.

