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Россия получила от США штамм коронавируса для создания вакцины

09:32 14.04.2020
Коронавирус
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В Россию из США ввезли штамм нового коронавируса, декларацию на него выпустила Томская таможня, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в Московский регион вирусные частицы", — говорится в сообщении.

В таможне пояснили, что документ на штамм подали удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля 2020 года. Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23х0,6 миллилитров и весили 88 граммов. В связи с тем, что для транспортировки и хранения необходима температура 2-8°С, продукция располагалась в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами. Вместе с контейнером груз весил 4,5 килограмма.

"По законодательству на регистрацию декларации отводится один час, а на выпуск товара — один рабочий день, следующий за днем регистрации декларации. Но, понимая первоочередность оформления такого рода товаров, инспекторы Томской таможни зарегистрировали декларацию, проверили соблюдение запретов и ограничений, документы, на основании которых она заполнена, и выпустили товар меньше чем за час. Это второй случай декларирования вирусных частиц в Томской таможне. Первая такая декларация была выпущена 30 января 2020 года", — рассказали в таможне.

На текущий момент в стране зафиксированы 18328 случаев заражения, почти полторы тысячи выздоровели, 148 умерли. Во многих регионах действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома, прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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14.04.2020, 12:13
Гость: Гость

Да у нас уже и своих вирусов - хоть раздавай. Зачем нам еще и американские?
14.04.2020, 11:50
Гость: тибе

Раскажи как нада баротца
14.04.2020, 11:03
Гость: хазарин

Не понятно.Вроде как в Тулу со своим самоваром
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