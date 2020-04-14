Россия получила от США штамм коронавируса для создания вакцины

09:32

В Россию из США ввезли штамм нового коронавируса, декларацию на него выпустила Томская таможня, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в Московский регион вирусные частицы", — говорится в сообщении.

В таможне пояснили, что документ на штамм подали удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля 2020 года. Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23х0,6 миллилитров и весили 88 граммов. В связи с тем, что для транспортировки и хранения необходима температура 2-8°С, продукция располагалась в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами. Вместе с контейнером груз весил 4,5 килограмма.

"По законодательству на регистрацию декларации отводится один час, а на выпуск товара — один рабочий день, следующий за днем регистрации декларации. Но, понимая первоочередность оформления такого рода товаров, инспекторы Томской таможни зарегистрировали декларацию, проверили соблюдение запретов и ограничений, документы, на основании которых она заполнена, и выпустили товар меньше чем за час. Это второй случай декларирования вирусных частиц в Томской таможне. Первая такая декларация была выпущена 30 января 2020 года", — рассказали в таможне.

На текущий момент в стране зафиксированы 18328 случаев заражения, почти полторы тысячи выздоровели, 148 умерли. Во многих регионах действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома, прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.