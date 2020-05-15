Представлена самая подробная 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2

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В рамках проекта Virus Park («Парк вирусов») студия Visual Science разработала трехмерную модель вируса SARS-CoV-2.



Стоп-кадр из видео в YouTube

По словам разработчиков, модель основывается на последних исследованиях структуры коронавирусов и полученных вирусологами данных, а ее разрешение доходит до отдельных атомов.

Напомним, ранее эта же студия разрабатывала модели ВИЧ, возбудителей лихорадок Зика и Эбола, а также вируса гриппа A/H1N1 и папилломавируса.

Для таких отрисовок применяют методы структурной биоинформатики, использующиеся при разработке лекарств.

На модели ярким цветом выделены молекулы, которые кодируются вирусным геномом, а серый цвет - это структуры, позаимствованные у клетки-хозяина.

Работу специалистов уже оценили многие ученые, заявив, что 3D-модель позволяет лучше понять организацию вируса, а для неспециалистов она позволяет сделать вирус «практически осязаемым».