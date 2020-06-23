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Китайская Visionox представила второе поколение дисплея будущего

11:44 23.06.2020
Фото с сайта ru-mi.com

Китайская компания Visionox представила второе поколение дисплея будущего, который был использован в смартфоне Xiaomi Mix Alpha.

По информации в СМИ, новое поколение получило более оптимизированную структуру, улучшенные технические характеристики и уже готово к массовому производству. 

Из технических характеристик сейчас известно, что гибкий AMOLED-экран имеет диагональ в 7,92 дюйма, может складываться в двух направлениях, имеет 8-мм внешний радиус изгиба и 2,85-мм внутренний радиус.

Не исключается, что в текущем году данный дисплей будет использован в устройствах Mix Alpha 2 или Mi Mix 4.

Темы: Мобильные устройства, Новинки IT компаний, Смартфоны и коммуникаторы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.06.2020, 12:25
Гость: stalker

Молодцы китайцы. И пусть злопыхатели у нас сколько угодно говорят о том, что все это "на коленке собрано", но у нас и такого нет. А потому и покупаем все китайское. Это вам не нефть, газ, металлы и лес за рубеж гнать. На большее наши "капитаны индустрии" и госкомпании не способны. Это высокотехнологичное производство с большой добавленной стоимостью товаров.
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