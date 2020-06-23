Китайская Visionox представила второе поколение дисплея будущего

11:44

Китайская компания Visionox представила второе поколение дисплея будущего, который был использован в смартфоне Xiaomi Mix Alpha.

По информации в СМИ, новое поколение получило более оптимизированную структуру, улучшенные технические характеристики и уже готово к массовому производству.

Из технических характеристик сейчас известно, что гибкий AMOLED-экран имеет диагональ в 7,92 дюйма, может складываться в двух направлениях, имеет 8-мм внешний радиус изгиба и 2,85-мм внутренний радиус.

Не исключается, что в текущем году данный дисплей будет использован в устройствах Mix Alpha 2 или Mi Mix 4.