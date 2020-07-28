Астероид размером с футбольное поле приближается к Земле

16:54

Потенциально опасный астероид 2009 PQ1 пролетит в полутора десятках миллионов километров от Земли 5 августа, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение NASA.

По расчетам экспертов NASA, диаметр астероида составляет от 84 до 190 метров (средняя длина футбольного поля составляет около 100 метров).

Минимальное расстояние, на которое небесное тело может приблизиться к Земле, оценивается в 13,2 млн км. Этот показатель квалифицирует астероид 2009 PQ1 как потенциально опасный астрономический объект.

Максимальное сближение астероида и Земли произойдет в среду, 5 августа в 19:35 по московскому времени.

Астероид 2009 PQ1 был открыт и зарегистрирован в 2009 году. Он относится к так называемой группе Аполлонов - астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны.