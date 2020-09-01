Lenovo представила умную колонку Smart Clock Essential

11:13

Компания Lenovo разработала колонку Smart Clock Essential, которая может выполнять роль смарт-часов и имеет поддержку голосового ассистента Google Assistant.

Новинка получила 4-дюймовый светодиодный экран с технологией автоматического затемнения для адаптации к освещенности помещения. Дисплей отображает текущее время, день недели и температуру воздуха. Также здесь есть встроенный ночник.

Smart Clock Essential оснащается динамиком мощностью 3 Вт, парой пассивных излучателей и модулем Bluetooth (устройство можно использовать в качестве динамика для смартфона). Корпус гаджета покрыт тканью и имеет разъем USB и кнопки управления, сообщает SlashGear.



Фото с сайта slashgear.com

С помощью Google Assistant пользователи смогут установить будильник, воспроизводить аудио-файлы и пользоваться другими функциями (например, получать ответы на вопросы, узнавать погоду и ситуацию на дорогах).

Стоимость Lenovo Smart Clock Essential составляет около 50 долларов.