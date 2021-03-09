VR-шлем от Apple оснастят 15 камерами

Аналитик Минг-Чи Куо из Tianfeng International считает, что американская компания Apple добавит в свой VR-шлем, который должен появиться в середине 2022 года, 15 камер.

Такое количество камер, по словам Минг-Чи Куо, обусловлено тем, что восемь камер будут использоваться для визуализации дополненной реальности, шесть камер задействуют в «инновационной биометрии», а еще одна камера будет отвечать за распознавание окружающей среды.

Также сообщается, что поставлять датчики будет компания Largan.

Предположительно, первый VR-шлем от компании Apple может появиться уже в следующем году. При этом Минг-Чи Куо отметил, что в настоящее время прототипы имеют массу 200-300 граммов, но Apple намерена снизить вес до 100-200 граммов.

Стоимость VR-шлема от Apple по разным прогнозам может составить от 1000 до 3000 долларов.

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