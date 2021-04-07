Zoom ограничил доступ к сервису российским госучреждениям

07:50 7.04.2021

Компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги для организации видеоконференций, запретила продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, пишет газета "КоммерсантЪ".

Проблемы с покупкой корпоративных лицензий Zoom также отметили в учебных заведениях России. Так в "Высшей школе экономики" подтвердили, что не могут пользоваться корпоративной лицензией с 7 апреля, длительность сессий таким образом ограничивается 40 минутами.

При этом ограничения не затронули физические лица.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, данное решение Zoom Video Communications скорее всего связано с желанием избежать возможных санкционных рисков.

"Видимо, компания, в отличие от давно работающих с госсектором гигантов, таких как Microsoft, решила перестраховаться и пока вообще отказаться от предоставления услуг госорганам и госкомпаниям", - цитирует агентство слова своих собеседников.