Zoom ограничил доступ к сервису российским госучреждениям

Компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги для организации видеоконференций, запретила продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, пишет газета "КоммерсантЪ".

Проблемы с покупкой корпоративных лицензий Zoom также отметили в учебных заведениях России. Так в "Высшей школе экономики" подтвердили, что не могут пользоваться корпоративной лицензией с 7 апреля, длительность сессий таким образом ограничивается 40 минутами.

При этом ограничения не затронули физические лица. 

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, данное решение Zoom Video Communications скорее всего связано с желанием избежать возможных санкционных рисков.

"Видимо, компания, в отличие от давно работающих с госсектором гигантов, таких как Microsoft, решила перестраховаться и пока вообще отказаться от предоставления услуг госорганам и госкомпаниям", - цитирует агентство слова своих собеседников. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.04.2021, 15:45
    Гость: Парацельс

    Я тоже так считаю
    В конце концов импортозамещение никто не отменял)
    Ну что стоит сделать нашему министерству арифметики такую ерунда как Зум?
    Гум, Цум есть, будет и Гум Цум Зум и Детский Мир
    полный арам зам зам)))

  3. 07.04.2021, 14:35
    Гость: Отглас перестройки

    А лично Вы, сейчас пишете с помощью сервисов, которые под контролем ЧЬИХ спецслужб?

  4. 07.04.2021, 13:39
    Гость: Да

    Есть прекрсный пример , сеть Кванмён в КНДР , а интернет это вообще отголоски загнивающего запада и совсем не патриотично и не скрепно.

  5. 07.04.2021, 13:01
    Гость: gvozd

    так это же Плюс..
    мне вообще непонятно как Госучреждения могут использовать сервис который под контролем американских спецслужб.
    в европе медицинским учреждениям например Запрещено использовать zoom - защита тайны пациента и далеко не только оно.
    а в рф такое ощущение, считают цру своей организацией..
    смех да и только.

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