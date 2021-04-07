Zoom ограничил доступ к сервису российским госучреждениям
Компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги для организации видеоконференций, запретила продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, пишет газета "КоммерсантЪ".
Проблемы с покупкой корпоративных лицензий Zoom также отметили в учебных заведениях России. Так в "Высшей школе экономики" подтвердили, что не могут пользоваться корпоративной лицензией с 7 апреля, длительность сессий таким образом ограничивается 40 минутами.
При этом ограничения не затронули физические лица.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на свои источники, данное решение Zoom Video Communications скорее всего связано с желанием избежать возможных санкционных рисков.
"Видимо, компания, в отличие от давно работающих с госсектором гигантов, таких как Microsoft, решила перестраховаться и пока вообще отказаться от предоставления услуг госорганам и госкомпаниям", - цитирует агентство слова своих собеседников.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ай на нане технологии )
Я тоже так считаю
В конце концов импортозамещение никто не отменял)
Ну что стоит сделать нашему министерству арифметики такую ерунда как Зум?
Гум, Цум есть, будет и Гум Цум Зум и Детский Мир
полный арам зам зам)))
А лично Вы, сейчас пишете с помощью сервисов, которые под контролем ЧЬИХ спецслужб?
Есть прекрсный пример , сеть Кванмён в КНДР , а интернет это вообще отголоски загнивающего запада и совсем не патриотично и не скрепно.
так это же Плюс..
мне вообще непонятно как Госучреждения могут использовать сервис который под контролем американских спецслужб.
в европе медицинским учреждениям например Запрещено использовать zoom - защита тайны пациента и далеко не только оно.
а в рф такое ощущение, считают цру своей организацией..
смех да и только.