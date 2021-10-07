Что такое тельфер?

Для того, чтобы работать на большой высоте, необходимо иметь нужные инструменты. 

В этой статье мы поговорим про то, что такое тельферы, какие существуют его виды, и на что обращать внимание при покупке.

Что такое тельфер?

Под тельфером (талью) подразумевается механическое устройство, способное поднимать, перемещать, опускать груз в пространстве своего монорельсового пути. Данный механизм используется как самостоятельный объект, и в совокупе с краном.

Виды тельферов

Тельферы делятся на:

  •  Ручные;
  •  Электрические.

Они же непосредственно могут быть стационарные и передвижные. Поговорим про это более детально.

Ручные тельферы

Ручные тали применяются в основном в том случае, если отсутствует возможность и целесообразность применения электричества. Сферы применения могут быть разными – как мастерские, так и большие предприятия. Алгоритм работы с такими тельферами достаточно простой – установка устройства на рабочее место, произведение операций и манипуляций, демонтаж, продолжение работы на другом объекте.

Ручной тип привода актуален для рабочих-монтажников, которые работают с грузами от пятисот до двадцати тонн. Изготавливаются ручные тали из легированной или обычной стали.

Электрические тельферы

Сфера применения таких талей – промышленный объект, где очень важны качественные характеристики устройства – вес, строительная высота, шум механизма в рабочем состоянии, наличие механической системы, способной эксплуатироваться без замены других элементов. Средняя грузоподъемность данного аппарата – от пятисот до тридцати пяти тон. Не рекомендуется использовать там, где есть повышенное пылеобразование, и там, где нужно с большой скоростью поднимать и опускать груз.

На что стоит обращать внимание при выборе тельфера

Существует ряд параметров, с которыми нужно ознакомиться перед покупкой тали:
1. Характеристика грузоподъемности;
2. Высота подъема груза;
3. Какая необходима строительная высота;
4. Размеры тали;
5. При каким температурах тельфер способен работать;
6. Какой тип управления доступен у устройства;
7. Характеристики напряжение в силовых цепях и в цепях управления.

Необходимо понимать, что выбор тельфера зависит напрямую от тех задач, которые он должен будет выполнять. Поэтому, в первую очередь, нужно определить сферу его работы, и в дальнейшем отталкиваться исключительно от этого. Например, если работа требует быстрого и мобильного монтажа тельфера, лучше взять ручной тип привода.
 

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