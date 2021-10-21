В России запретили продажу 61 модели смартфонов Samsung
Арбитражный суд Москвы запретил корейской компании Samsung Electronics и ее российской "дочке" ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip, сообщает РИА Новости.
Запрет связан с иском швейцарской компании Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом.
Еще в июле текущего года суд запретил ответчикам по иску использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились.
Истец подал ходатайство, где указал, что суд не полностью рассмотрел уточненные требования. В итоге решение, вынесенное арбитражным судом, содержит закрытый перечень моделей, "предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ". Всего в списке 61 смартфон – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.
Отмечается, что ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, а потому оно еще не вступило в законную силу.
Как отмечает агентство, в материалах Роспатента обозначено, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем – Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.
Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.
Комментарии читателей Оставить комментарий
свою систему надо делать а не перед этими скакать.
это, конечно, все здорово, когда закон работает это хорошо. а как быть когда роспатент сам уличен в краже чужих патентов? поищите Method of active system safety, и решение международного трибунвла. или сам себя роспатент наказывать не будет?
Пора бы уже!
Российское законодательство выше международного? За это голосовал народ по поправкам. Какие швейцары? Кто это такие. У нас с Кореей огромное сотрудничество, в плане судостроения, автомобилестроения, они занимают взвешенную позицию в плане японского ревизионизма. Они не присоединялись к санкциям. Да и договориться о смене прошивки, без Samsung Pay, на территории России, дело недели.
Пример: для саудовский Аравии ограниченны функции айфона.
Арбитражный суд Москвы вынес, подозрительно скороспелое решение.
Если этой системой пользуются 17% россиян, то почему бы не отклонить
иск в интересах сограждан использующих эту платежную систему.
С таким же дуболомным успехом арбитражный суд может запретить
и Google Pay, и Apple Pay. Ишь чего народ удумал, пусть пешочком
прогуляется до сберкассы.