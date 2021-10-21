В России запретили продажу 61 модели смартфонов Samsung

11:09 21.10.2021

Арбитражный суд Москвы запретил корейской компании Samsung Electronics и ее российской "дочке" ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip, сообщает РИА Новости.

Запрет связан с иском швейцарской компании Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом.

Еще в июле текущего года суд запретил ответчикам по иску использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились.

Истец подал ходатайство, где указал, что суд не полностью рассмотрел уточненные требования. В итоге решение, вынесенное арбитражным судом, содержит закрытый перечень моделей, "предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ". Всего в списке 61 смартфон – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Отмечается, что ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, а потому оно еще не вступило в законную силу.

Как отмечает агентство, в материалах Роспатента обозначено, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем – Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.

Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.