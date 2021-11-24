3 причины, почему в холодильнике скапливается вода под ящиками для овощей и фруктов

13:33 24.11.2021

В холодильнике под ящиками для овощей и фруктов скопилась вода?

Но при этом никто ничего не проливал внутри холодильного отделения… Убрали лужу, а ситуация повторилась? Не паникуйте. Мы расскажем, почему такое происходит и что можно сделать, чтобы избавиться от надоедливой воды.

Вода под ящиками для фруктов и овощей – нередкая ситуация, с которой сталкиваются владельцы холодильников с капельной системой оттайки в холодильной камере. В норме во время цикла охлаждения на задней стенке холодильника, за которой находится испаритель, образуется иней. Когда охлаждение выключается, иней тает и в виде капелек стекает по задней стенке в специальное сливное отверстие.

Но так бывает не всегда. Нередко хозяйки замечают, что помимо скопления воды:

В холодильнике долго работает мотор, почти без отключений на отдых.

На задней стенке образуется слой изморози, которая до конца не оттаивает во время «отдыха» мотора холодильника.

Вокруг дренажного отверстия – видна наледь.

В холодильнике стоит неприятный запах.

Наравне с водой под ящиками эти симптомы могут говорить о следующих трех поломках в технике.

Причина 1: засор дренажного отверстия

Самая частая причина, почему скапливается вода – засор в дренажной системе. В норме вода стекает по задней стенке холодильника и по специальному желобку попадает в сливное отверстие. Далее по дренажной трубке выводится в резервуар, расположенный на моторе холодильника, откуда испаряется. Попадание крошек, пыли, другого сора вместе с талой водой приводят к засору в сливном отверстии или шланге. Вода не может уйти, стоит в дренаже, частично выливается и скапливается под ящиками. Нередко засор сопровождается неприятным запахом.

Во время цикла охлаждения вода может замерзать: в этом случае вы увидите не только воду, но и лед возле сливного отверстия. Если проблему долго игнорировать, может начать обмерзать и весь испаритель. Это, в свою очередь, приводит к потере холодопроизводительности, из-за чего мотор холодильника будет работать с редкими отключениями.

Для решения проблемы необходимо прочистить дренаж. Сделать это можно самостоятельно. Возьмите ватную палочку и спринцовку с теплой водой. Вначале палочной прочистите дренажное отверстие. Затем – залейте теплую воду спринцовкой. Если вода уйдет в ванночку для конденсата – вы устранили засор, и вода под ящиками больше не появится.

Если дренаж заледенел, потребуется вначале разморозить холодильник. Для этого отключите его от электросети и оставьте с открытой дверцей на 8-12 часов. После – прочистите ватной палочной и пролейте дренаж теплой водой.

Причина 2: неисправность температурного датчика холодильной камеры

Температурный датчик – узел, который определяет температуру в холодильном отделении. Если он выходит из строя, управляющая плата холодильника получает некорректную информацию и перемораживает. На задней стенке образуется лед, дренажная трубка – перемерзает. При оттайке вода тает, но так как ее очень много, а дренаж замерз – она оказывается под ящиками для фруктов и овощей.

К сожалению, справиться самостоятельно с поломкой термодатчика не получится: необходимо вызвать мастера по ремонту холодильников, чтобы он заменил вышедший из строя датчик на новый.

Причина 3: повреждён уплотнитель дверцы холодильной камеры

Резиновый уплотнитель на дверце холодильной камеры приходит в негодность по мере эксплуатации. Он может рассыхаться, повреждаться механически. В таком случае теплый воздух из помещения попадает в камеру, температура в ней повышается. Стараясь поддерживать заданную пользователем температуру, холодильник морозит, почти не отключаясь. Продукты при этом могут замерзать.

При таком режиме работы задняя стенка холодильника не успевает оттаивать, дренажный канал – перемерзает. Вода, которая успевает появиться во время оттайки, не может уйти по дренажу и скапливается под ящиками для овощей и фруктов.

Чтобы устранить проблему появления воды потребуется заменить уплотнитель: как и в случае с датчиком, данную процедуру лучше доверить квалифицированному мастеру.

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