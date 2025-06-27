Почти половина мигрантов в России ставит шариат выше светских законов

09:10 27.06.2025

Значительная часть трудовых мигрантов, прибывающих в страну, предпочитает ориентироваться на религиозные нормы, а не на законы Российской Федерации. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

По результатам социологического опроса, проведенного Федеральной службой охраны, 43,5% мигрантов отдали приоритет шариатским нормам. Кроме того, 24% респондентов выразили готовность участвовать в акциях протеста, если речь идет о защите права жить по религиозным канонам. Почти 15% признались в готовности принимать участие в незаконной политической деятельности.

Коков подчеркнул, что такие настроения создают риск формирования устойчивых этноконфессиональных сообществ, не стремящихся к интеграции в российское общество. По его словам, подобные группы зачастую отвергают светское законодательство, отстаивая национальные и религиозные установки, вплоть до применения незаконных методов.

Кроме того, по словам Кокова, растет число случаев, когда иностранные спецслужбы пытаются вовлечь мигрантов, в частности выходцев из Центральной Азии, в противоправную деятельность на территории России, включая подготовку терактов и диверсий.