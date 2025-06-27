Почти половина мигрантов в России ставит шариат выше светских законов
Значительная часть трудовых мигрантов, прибывающих в страну, предпочитает ориентироваться на религиозные нормы, а не на законы Российской Федерации. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».
По результатам социологического опроса, проведенного Федеральной службой охраны, 43,5% мигрантов отдали приоритет шариатским нормам. Кроме того, 24% респондентов выразили готовность участвовать в акциях протеста, если речь идет о защите права жить по религиозным канонам. Почти 15% признались в готовности принимать участие в незаконной политической деятельности.
Коков подчеркнул, что такие настроения создают риск формирования устойчивых этноконфессиональных сообществ, не стремящихся к интеграции в российское общество. По его словам, подобные группы зачастую отвергают светское законодательство, отстаивая национальные и религиозные установки, вплоть до применения незаконных методов.
Кроме того, по словам Кокова, растет число случаев, когда иностранные спецслужбы пытаются вовлечь мигрантов, в частности выходцев из Центральной Азии, в противоправную деятельность на территории России, включая подготовку терактов и диверсий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
такие настроения создают риск формирования устойчивых этноконфессиональных сообществ, не стремящихся к интеграции в российское общество
ЭТО ОЧЕВИДНО И ПРЕДСКАЗУЕМО.
"В РОССИЮ НУЖНО ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО ТЕХ КТО МОЖЕТ И ХОЧЕТ СТАТЬ РУССКИМ. Это всё, и не надо больше ничего выдумывать"
---
Есть объективные законы развития природы, человека в том числе. Основы или фундамент или структура его сознания как как Хомо Сапиенс, закладывается к четырем годам. После четырех лет идет если развитие, заложенное на этом фундаменте. Чт это так, доказывает многократно история детей-маугли, т.е. детей, которых, если угодно выразиться, были выращены и воспитаны животными. Найденные дети, после 4-х летнего возраста уже никогда, несмотря на все усилия психологов, учителей никогда не стали Хомо Сапиенс, хотя внешне имели человеческий облик, остались на животном уровне. Т.е. если человек, родился, рос, развивался в другой социально-культурной и т.д. среде, он останется таким. Поэтому требовать, чтобы скажем, приехавший из Узбекистана на работу в РФ человек начал считать себя РУССКИМ - это БРЕД, тем более, что РФ есть МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО.
Ведь никто в своем уме не требует от скажем чеченца или татара или якута считать себя русскими. Единственно реальное требование к мигрантам может быть одно - СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ РФ, ее Конституцию.
Миллион так называемых мусульман приходит на религиозные праздники на Проспект Мира, перекрывая все движение и нарушая ПДД. Кто-нибудь видел хотя бы у одного их Коран? Нельзя чтить того, чего не знаешь. Коран на любом языке кроме арабского не является Кораном. Это исламская скрепа. Арабского они не знают и корана они не читали. Вся их инфа из тиктока и телеграмма.
еще кошмарить и держать в страхе местное население?
Подумаешь!
У нас в стране дофига лиц, ставящих себя над законом, особенно, на верхних этажах вертикали.
Мусульмане хотя бы Коран чтят, а для несмнеяемых-неприкасаемых - только золотой телец да золотой унитаз...