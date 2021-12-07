Как собрать компьютер с помощью конфигуратора

00:01 7.12.2021

Компьютер — это необходимая техника для каждого дома, даже если ваша работа не связана с интернетом.

Стационарные варианты по производительности, возможностям улучшения превосходят любой ноутбук. Сейчас можно собрать ПК онлайн так, как нужно именно вам, с помощью конструктора-конфигуратора.

Что такое конфигуратор

Конфигуратор ПК — это всё, что нужно для того, чтобы с нуля собрать компьютер самостоятельно, даже если вы не слишком разбираетесь в этом. Этот инструмент позволит создать технику, максимально отвечающую вашим требованиям, и не переплатить.

В этом своеобразном конструкторе выбирайте необходимые комплектующие и периферийные устройства. В процессе сборки контролируйте их цену и характеристики, учитывайте совместимость между собой. Это позволит уложиться в выделенный бюджет и собрать компьютер, в точности отвечающий вашим целям (для дома, офисный, игровой).

Помимо комплектующих в большинстве сервисов сразу можно заказать нужную ОС и другое ПО.

Преимущества и недостатки использования конфигуратора

Использование конфигуратора ПК имеет множество плюсов. Так, вовсе не обязательно покупать компьютер сразу после сборки в онлайн-конструкторе. Можно переслать ссылку на конфигурацию специалисту или знакомому, который разбирается в технике, и прислушаться к советам. Или распечатать, тоже для консультации. Если вас всё устроило, возвращайтесь к сохранённой конфигурации и покупайте. Либо поменяйте какой-либо элемент на рекомендованный.

Используя сборку ПК онлайн, вы:

Не переплачиваете. К примеру, вряд ли вам понадобится дорогостоящая видеокарта или излишне мощный процессор, который никогда не будет работать в полную силу в бытовой и офисной технике. Собрать компьютер онлайн значительно дешевле, чем покупать готовый вариант. В процессе сборки сразу видно как стоимость отдельных деталей, так и конечную цену готового ПК.

Выбираете столько, сколько необходимо. Удаляйте, меняйте выбранные элементы, подбирая только нужное.

Не ошибётесь в выборе. Конфигуратор PC сразу извещает об ошибках и о том, что выбранные комплектующие несовместимы.

Легко сравните модели одной категории.

Ну и, конечно, стоит упомянуть, что конфигуратор системного блока — это бесплатная услуга.

Что касается минусов такого конструктора, то их два:

При поломке вы сами определяете, что вышло из строя, ведь зачастую у комплектующих разный срок гарантии.

Велика вероятность ошибки, если вы плохо разбираетесь в технике.

Конечно, можно ориентироваться на подсказки конфигуратора ПК и отзывы пользователей, но стоит неверно подобрать корпус или ошибиться с необходимой мощностью блока питания — и проблемы неизбежны. Впрочем, последний недостаток решается с помощью своевременной консультации с профессионалом.

Инструкция по подбору комплектующих

Перед использованием конфигуратора компьютера в первую очередь выберите категорию будущего ПК: бюджетный офисный вариант, универсальный домашний, мощный игровой. В любом случае придерживайтесь установленных рамок и не пытайтесь соединять разные комплектующие (например, ставить на компьютер для игр недорогой системный блок неизвестной фирмы).

Разобравшись с назначением, подберите корпус. Он не должен быть слишком маленьким. Конечно, работники компании, в которой вы воспользовались конфигуратором ПК, сумеют собрать компьютер, но вот производительность и срок службы сильно пострадают. Корпус должен быть просторным, чтобы комплектующие хорошо вентилировались и не перегревались.

После этого начинайте собирать свой идеальный компьютер. В конфигураторе подобрать нужный вариант легко. Например, на сайте компании «Озон» вы сразу собираете нужный вариант — игровой, офисный или домашний. Переходите в него и в карточке товара выбираете из предложенных комплектующих, которые соответствуют заявленному уровню. Это сэкономит не только средства, но и время, так как сразу отсеется все лишнее. Ориентируйтесь на цену, компанию-изготовителя, модельный ряд и нужные характеристики (количество ядер, памяти и др.). При этом пользуйтесь не только описанием — получите консультацию специалиста в онлайн-чате, узнайте, совместимы ли детали между собой.

Критерии выбора комплектующих через конфигуратор

В первую очередь выбирайте процессор — это главная часть компьютера. Именно с него стоит начать сборку, и уже от выбранной модели отталкиваться в дальнейшем. Если хотите технику, которая легко будет справляться не только с офисной работой и сёрфингом в сети, присмотритесь к высокочастотным моделям, у которых больше чем два ядра. Также обратите внимание на кэш-память. Чем её больше, тем лучше, но, опять же, это более важно для игровых машин.

При выборе материнской платы учитывайте не только её возможности, но и размер, ведь к ней присоединяется большинство комплектующих (процессор, видеокарта, накопители и др.). Также проверяйте совместимость с выбранным процессором — не все модели одной и той же компании будут работать с ней одинаково хорошо, а некоторые и вовсе окажутся несовместимыми. Чипсет тоже стоит рассматривать выше начального уровня, если перед вами стоит задача собрать компьютер не только для работы с документами.

Выбирая в конфигураторе ПК видеокарту, ориентируйтесь на процессор — мощность карты не должна превышать его возможности. Затем определитесь с производителем — лучше выбрать модель известной компании, так как это слишком дорогая деталь. А, как известно, скупой платит дважды.

Если нужна бытовая или офисная версия, ограничьтесь интегрированным вариантом, а для игрового ПК, профессиональной обработки видео, работы с моделированием в 3D купите дискретную карту. Имеют значение и объём видеопамяти — для сборки бюджетных машин достаточно 2 Гб, нормальный бытовой компьютер получится при памяти в 4–8 Гб, игровые начинаются с 8 Гб. Также у мощных видеокарт недопустимо пассивное охлаждение.

Блок питания должен быть мощным, его подбирайте с учетом пиковых нагрузок — нужен запас в 20–30 %.

Также обратите внимание на охлаждение — оно должно быть достаточным, не стоит экономить на кулерах. В особо мощных вариантах желательно использовать водяное охлаждение.

Благодаря доступному онлайн-конфигуратору любой человек может приобрести технику, полностью отвечающую его требованиям. Достаточно следовать советам специалистов и учесть мнение пользователей, чтобы самостоятельно и без больших затрат собрать качественный компьютер и получить его в целом виде, с настроенным ПО и готовым к эксплуатации.

На технику, собранную на сайте «Озона», действует трёхлетняя гарантия.