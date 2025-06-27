Путин об экономике Запада: «сами скоро сдохнут»
Те, кто на Западе постоянно "хоронит" российскую экономику, "сами скоро сдохнут". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам после заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске, сообщают "Вести".
"Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая", — констатировал Владимир Путин.
Российский лидер напомнил, что ВВП РФ вырос на 4,3% в 2024 году, а в 2023-м — на 4,1%. Показатель по результатам 2025-го будет "скромнее намного" с целью борьбы с инфляцией, пояснил президент.
Владимир Путин прибыл в Белоруссию 27 июня с двухдневным визитом для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я фактически с первых дней существования РФ живу в РФ. Дальше меняем ЕС на РФ и всё по вашему тексту. Только без "ВВП прав" (потому что в РФ ВВП всегда прав, даже, когда 100 раз подряд лоханётся, 100 раз подряд наврёт и т.д.). Эти три заглавные буквы в России как раз и ассоциируются с "гос.ворье жирует".
А последнее предложение точно в "десятку".
И добавлю от себя лично: Лично мне наплевать на ваш ЕС и на то, что постоянно несёт ВВП. 25 лет вполне достаточный срок, чтобы понять, что и ваше "гос. ворьё" и местное, российское, "гос.ворьё" одного поля ягоды и стоят друг друга. Не зря же ВВП вашему "гос. ворью" всё время талдычит "мы свои, буржуинские".
Позвольте спросить -где конкретно в ЕС вы живёте? Где творится весь этот кошмарный ужас!! Особенно впечатляет копание канав на границе!
Типа "король умер, до здравствует король!"?
Кто должен победить и какой деспотией заменишь?
Те, кто на Западе постоянно "хоронит" российскую экономику, "сами скоро сдохнут". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам....
https://www.km.ru/economics/2025/06/27/vladimir-putin/917558-putin-ob-ekonomike-zapada-sami-skoro-sdokhnut
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Президенту РФ В.В.Путину надо быть точнее в формулировках. Из этой "похоронной" формулировки видно, что экономика России умрет САМА ПО СЕБЕ, а Запад всего лишь выполнит заключительную функцию.
Но ведь это совсем не так.
Российскую экономику убивают, рвут в клочья, а потом эти клочья рвут ещё раз на более мелкие кусочки, превращают Россию в бензоколонку и в источник сырья. То есть Запад играет АКТИВНУЮ, А НЕ ПАССИВНУЮ РОЛЬ, чтобы экономика РФ умерла.
Конечно, мы не станем терпеть подобную ситуацию.
Поэтому во второй части путинской формулировки - "сами скоро сдохнут" тоже кроется ошибка. НЕ САМИ, именно не сами. А по причине перекрытия кислорода. Не будет Запад, лишенный энергии и сырья, существовать в нынешнем агрессивном состоянии. Причем интересно следующее - своими ограничительными антироссийскими санкциями (18 пакетов) Запад САМ ЛИШАЕТ СЕБЯ сырья и энергии из России. И мы ПОМОЖЕМ Западу, к его ограничительным мерам мы ДОБАВИМ СВОИ.
В этом деле у РФ появился союзник. Не новый. Когда-то навязанная Рузвельтом Черчиллю Атлантическая хартия 1941 прикрыла лавочку под названием Британская империя. А сейчас некий Трамп воспользовался взрывом северных потоков и дорогим СПГ загоняет экономику ЕС в гроб. 400 долл за 1000 кубов -круто
Капитализм обречён всем ходом исторического развития, и Правящий Британский Империализм как яркий пример Британской агрессии против человечества! Можно не сомневаться что удар Британии и ее подручных по Ядерным Объектам Ирана 22 июня это начало 3 мировой войны против России-Иран, и этот вызов принят! Для перехода в наступление на Британских Оккупантов как на Украине так и на Ближнем Востоке нужно максимальное участие России в подготовке и проведения быстрого наступления на Израиль и его устранение как Форпоста Британского Присутствия на Ближнем Востоке и регионе в целом этим очагом придуманного еврейства и милитаризма! Агрессоров и грабеж Британией нефти пора закончить! Это надо было сделать ещё в СССР! Вторым наступлением будет освобождение от Британского Криминального гнета Запада СССР и Советской части Восточной Европы по договору 1945 года!
По сколько Британские госперевороты в СССР нанесли России колоссальный ущерб возможно продвижение не только в Восточном секторе но и на Западном!
За Полную Победу над Британской деспотией!