Путин об экономике Запада: «сами скоро сдохнут»

Те, кто на Западе постоянно "хоронит" российскую экономику, "сами скоро сдохнут". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам после заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске, сообщают "Вести".

"Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят​​​. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая", — констатировал Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что ВВП РФ вырос на 4,3% в 2024 году, а в 2023-м — на 4,1%. Показатель по результатам 2025-го будет "скромнее намного" с целью борьбы с инфляцией, пояснил президент.


Владимир Путин прибыл в Белоруссию 27 июня с двухдневным визитом для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.06.2025, 04:06
    Гость: Александр С.

    Я фактически с первых дней существования РФ живу в РФ. Дальше меняем ЕС на РФ и всё по вашему тексту. Только без "ВВП прав" (потому что в РФ ВВП всегда прав, даже, когда 100 раз подряд лоханётся, 100 раз подряд наврёт и т.д.). Эти три заглавные буквы в России как раз и ассоциируются с "гос.ворье жирует".
    А последнее предложение точно в "десятку".
    И добавлю от себя лично: Лично мне наплевать на ваш ЕС и на то, что постоянно несёт ВВП. 25 лет вполне достаточный срок, чтобы понять, что и ваше "гос. ворьё" и местное, российское, "гос.ворьё" одного поля ягоды и стоят друг друга. Не зря же ВВП вашему "гос. ворью" всё время талдычит "мы свои, буржуинские".

  2. 28.06.2025, 02:27
    Гость: Ляше

    Позвольте спросить -где конкретно в ЕС вы живёте? Где творится весь этот кошмарный ужас!! Особенно впечатляет копание канав на границе!

  3. 28.06.2025, 01:40
    Гость: Мдя, тяжелый случай

    Типа "король умер, до здравствует король!"?
    Кто должен победить и какой деспотией заменишь?

  4. 28.06.2025, 01:13
    Гость: Елена

    Те, кто на Западе постоянно "хоронит" российскую экономику, "сами скоро сдохнут". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам....
    https://www.km.ru/economics/2025/06/27/vladimir-putin/917558-putin-ob-ekonomike-zapada-sami-skoro-sdokhnut
    ====
    Президенту РФ В.В.Путину надо быть точнее в формулировках. Из этой "похоронной" формулировки видно, что экономика России умрет САМА ПО СЕБЕ, а Запад всего лишь выполнит заключительную функцию.
    Но ведь это совсем не так.
    Российскую экономику убивают, рвут в клочья, а потом эти клочья рвут ещё раз на более мелкие кусочки, превращают Россию в бензоколонку и в источник сырья. То есть Запад играет АКТИВНУЮ, А НЕ ПАССИВНУЮ РОЛЬ, чтобы экономика РФ умерла.
    Конечно, мы не станем терпеть подобную ситуацию.
    Поэтому во второй части путинской формулировки - "сами скоро сдохнут" тоже кроется ошибка. НЕ САМИ, именно не сами. А по причине перекрытия кислорода. Не будет Запад, лишенный энергии и сырья, существовать в нынешнем агрессивном состоянии. Причем интересно следующее - своими ограничительными антироссийскими санкциями (18 пакетов) Запад САМ ЛИШАЕТ СЕБЯ сырья и энергии из России. И мы ПОМОЖЕМ Западу, к его ограничительным мерам мы ДОБАВИМ СВОИ.
    В этом деле у РФ появился союзник. Не новый. Когда-то навязанная Рузвельтом Черчиллю Атлантическая хартия 1941 прикрыла лавочку под названием Британская империя. А сейчас некий Трамп воспользовался взрывом северных потоков и дорогим СПГ загоняет экономику ЕС в гроб. 400 долл за 1000 кубов -круто

  5. 28.06.2025, 00:06
    Гость: VKPb

    Капитализм обречён всем ходом исторического развития, и Правящий Британский Империализм как яркий пример Британской агрессии против человечества! Можно не сомневаться что удар Британии и ее подручных по Ядерным Объектам Ирана 22 июня это начало 3 мировой войны против России-Иран, и этот вызов принят! Для перехода в наступление на Британских Оккупантов как на Украине так и на Ближнем Востоке нужно максимальное участие России в подготовке и проведения быстрого наступления на Израиль и его устранение как Форпоста Британского Присутствия на Ближнем Востоке и регионе в целом этим очагом придуманного еврейства и милитаризма! Агрессоров и грабеж Британией нефти пора закончить! Это надо было сделать ещё в СССР! Вторым наступлением будет освобождение от Британского Криминального гнета Запада СССР и Советской части Восточной Европы по договору 1945 года!
    По сколько Британские госперевороты в СССР нанесли России колоссальный ущерб возможно продвижение не только в Восточном секторе но и на Западном!
    За Полную Победу над Британской деспотией!

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