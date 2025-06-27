Путин об экономике Запада: «сами скоро сдохнут»

18:50 27.06.2025

Те, кто на Западе постоянно "хоронит" российскую экономику, "сами скоро сдохнут". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам после заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске, сообщают "Вести".

"Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят​​​. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая", — констатировал Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что ВВП РФ вырос на 4,3% в 2024 году, а в 2023-м — на 4,1%. Показатель по результатам 2025-го будет "скромнее намного" с целью борьбы с инфляцией, пояснил президент.



Владимир Путин прибыл в Белоруссию 27 июня с двухдневным визитом для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).