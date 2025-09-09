Репарации — так репарации

Политика Хельсинки дает России все основания пересмотреть свой отказ от масштабных компенсаций за ущерб от действий Финляндии в годы Второй мировой войны. По словам Медведева, такой ущерб оценивается в 20 трлн руб., по данным Верховного суда Карелии

«Финляндия после вступления в НАТО стала нарушать договоры 1947 года и об основах отношений с Россией 1992 года.. Без военно-политической составляющей нет и отказа от компенсаций в ₽20 трлн». Об этом заявил в понедельник в колонке для ТАСС заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Это заявление он сделал после того, как несколько дней назад посетил границу России с Финляндией и НАТО (страна стала членом блока в апреле 2023 года).

Политика Хельсинки дает России все основания пересмотреть свой отказ от масштабных компенсаций за ущерб от действий Финляндии в годы Второй мировой войны. По словам Медведева, такой ущерб оценивается в 20 трлн руб., по данным Верховного суда Карелии.

Во время Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне Германии, хотя не заключала с ней межгосударственных или военных соглашений о сотрудничестве. Власти заявляли, что Финляндия вновь находится в состоянии войны с СССР, в Хельсинки ее считали продолжением Зимней войны 1939-1940 годов. В 1944-м было заключено перемирие с Москвой, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.

После вступления страны в блок финские власти начали попирать подписанные ранее договоренности, в том числе, оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и статьи об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей территории Договора об основах отношений с Россией 1992 года, написал Медведев.

«Такой ревизионизм должен быть жестко пресечен», — подчеркнул Медведев. В противном случае, по его словам, встает вопрос о действительности самих этих договоров.

Если военно-политической составляющей договора нет, значит, нет и отказа России от закрытия «компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков», считает он.

Медведев напомнил, что в договор 1947 года было заложено $300 млн репараций, из которых фактически было выплачено $226,5 млн. Согласие на компенсацию в подобном размере было со стороны России (правопреемница СССР) жестом доброй воли, не оцененным нынешними поколениями.

«Эти средства явно не покрывают всего ущерба, который нам нанесла Финляндия. Верховный суд Карелии оценил его в 20 трлн руб. Мы имеем на это все основания ipso jure (в силу самого права). Особенно на фоне раздувания в Финляндии антироссийской милитаристской истерии, подкрепленной бряцанием оружием», — заявил он.

По словам Медведева, Финляндия проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. К такому курсу Хельсинки перешел после вступления в НАТО, он реализуется под видом оборонных мероприятий, добавил зампред Совбеза.

НАТО «всецело вовлечен в эти дела и сейчас интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми: сушу, море, воздух, космос и киберпространство», считает Медведев. Он обратил внимание на усиление военной активности НАТО в непосредственной близости от российской границы.

«Идут процессы создания штабной структуры передовых сухопутных сил альянса НАТО в Лапландии и развертывания штаба командования сухопутного компонента корпусного уровня ОВС НАТО в городе Миккели. Появляются новые гарнизоны, например, в населенном пункте Ивало, расположенном в 40 км от российской территории», — напомнил Медведев. По его словам, пояснения, против кого будет направлена деятельность штаба, были бы излишними.

Россия не может игнорировать тот факт, что Финляндия является членом НАТО, это предопределяет смену военных подходов страны к обустройству границы и к отражению «возможных недружественных актов», заявил ранее зампред Совбеза.

У нашей страны есть все основания для того, чтобы потребовать от Финляндии репараций за те чудовищные преступления, которые она совершила в отношении русского населения Карелии и за ущерб, нанесенный СССР финнами. Вместе с гитлеровцами они были участниками блокады Ленинграда, во время которой погибло более миллиона советских граждан.

В 2022 году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Судья постановил, что блокада Ленинграда является военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза.

В решении суда уточнялось, что блокаду осуществляли «оккупационные войска и войска Германии, их пособники — вооруженные подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов — в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года». И Финляндия за этот геноцид фактически никакой ответственности не понесла. В послевоенные годы СССР, установив с Хельсинки дружественные отношения, вообще старался о преступлениях финнов в годы войны не упоминать. А творили финские вояки страшное.

Об этом речь шла, в частности, в показанном не так давно по телеканалу «Россия» документальном фильме «Призрак Великой Финляндии. Преступление без наказания». Он рассказывал об устроенном финнами в годы Второй мировой войны геноциде русского населения Карелии и об их попытках, опираясь на союз с гитлеровской Германией, увеличить свою территорию за счет коренных русских земель на севере под влиянием сумасбродной мечты националистов о Великой Финляндии.

«В начале 1941 года Государственная служба информации Финляндии выпустила книгу "Жизненное пространство Финляндии", — писал в рекламной аннотации к показанной ленте автор фильма Алексей Денисов. — В ней заявлялось, что после победы нацистской Германии во Второй мировой войне на карте Европы появится новое государство — "Великая Финляндия". Его границы будут пролегать от Финского залива до Белого моря. В состав новообразования при помощи Германского рейха предполагалось включить не только всю Восточную Карелию, Кольский полуостров, значительную часть Ленинградской и Псковской областей, но и всю Эстонию, а также северо-восточные области Швеции и Норвегии. Содержание книги было одобрено Министерством пропаганды и Министерством иностранных дел Третьего рейха.

По рекомендации этих ведомств в расистский опус были добавлены цитаты из речей Адольфа Гитлера. 12 июня 1941 года в Финляндию были направлены лучшие торпедные катера Германии, которые совместно с финскими кораблями должны были заблокировать и уничтожить в портах главные силы Балтийского флота. 22 июня 1941 года немецкие самолёты, взлетевшие с финских аэродромов, нанесли удары по жизненно важным районам северо-запада СССР. 25 июня советские лётчики нанесли ответные удары по местам базирования гитлеровской авиации в Финляндии. Это послужило предлогом для официального объявления Финляндией войны Советскому Союзу. Несмотря на широко распространённый в современной финской историографии миф о том, что участие в нападении на СССР было для финнов "продолжением Зимней войны", направленной на возвращение утраченных в её ходе территорий, исторические факты свидетельствуют об обратном. Основной целью расистской оккупационной политики финнов было создание "чистого" в этническом отношении государства — Великая Финляндия».

В фильме убедительно разоблачался также еще бытующий среди некоторых российских историков миф о том, что Финляндия будто бы в блокаде Ленинграда не участвовала, а ее цель в войне на стороне Германии состояла лишь в том, чтобы вернуть себе территории, утраченные в ходе Зимней войны 1939 года. На самом деле еще до начала войны президент Финляндии Ристо Рюте заявил, что его главной мечтой после нападения Гитлера на СССР является уничтожение Ленинграда. Он даже уже заготовил речь, которую намеревался произнести в день падения северной столицы.

Разгром СССР финнам был нужен для того, чтобы осуществить свою давнюю мечту о создании Великой Финляндии. Именно поэтому финны сразу же приступили к захвату исконно русских земель, оккупировав обширные территории Карело-Финской ССР и захватив ее столицу Петрозаводск, поставив целью очистить эти территории от коренного русского населения.

8 июля 1941 года главнокомандующий финскими войсками маршал Маннергейм отдал приказ о создании на оккупированных территориях концлагерей для русского населения и советских военнопленных, поскольку на очищенных от славян землях готовились создать «этнически чистое» государство Великая Финляндия.

Как свидетельствует доктор исторических наук Санкт-Петербургского госуниверситета Владимир Барышников, на этих территориях финнами было создано около ста мест принудительного содержания. В их состав входили 14 концлагерей для гражданского населения, 34 трудовых лагеря, 42 лагеря для советских военнопленных, 9 тюрем и колоний. Фактически это были истребительные лагеря. По словам, Барышникова, смертность в них была еще выше, чем в лагерях гитлеровской Германии. А точная цифра уничтоженных в них советских граждан не известна до сих пор. По данным государственной комиссии, которая после войны расследовала преступления финской армии, только в 6 лагерях Петрозаводска было уничтожено более 7 тысяч человек.

В фильме цитируются шокирующие документы, свидетельствующие о творившихся в этих лагерях зверствах. «Кровь застывает в жилах при воспоминании о знаменитом финском докторе-садисте Зейко Колыхмайнен, — свидетельствовали узники. — Этот зверь Колыхмайнен бил своих больных палками и кулаками… Он изобрел особый способ умерщвления больных — он впрыскивал сильнодействующий яд в нарывы больных и последние умирали в смертельных судорогах».

«От голода, которым нас морили финны, — свидетельствовали узники, — от жестоких побоев, порки, через пропитанные солью полотенца, — этих обычных методов финских тюремщиков, — в каждом лагере умирало в день 20-25 человек».

Как свидетельствует докладная записка Отдела контрразведки СМЕРШ 7-й армии, «людей избивали за малейший пустяк плетками, жгутами, шлангами, прикладами. Особенно зверствовали коменданты отделений Якола и Каррико, помощник коменданта капрал Инкель, который всегда ходил с плеткой, избивая всех, кто попадался на пути… Десятилетняя девочка Мухина Наталья была избита за то, что сорвала в огороде ботву для супа…».

«Я считаю, что политика финских властей по отношению к русскому гражданскому населению, к военнопленным можно однозначно оценить как геноцид», — заявил авторам фильма профессор Петрозаводского государственного университета Сергей Веригин, который много лет изучал связанные с этим документы.

Финляндия была полноценным и преданным союзником гитлеровской Германии, которая преследовала в этой войне сразу несколько целей: уничтожение Ленинграда, ликвидация и расчленение России, захват исконных русских земель на севере для включения их в состав Великой Финляндии.

А Ленинград финны не обстреливали только потому, что у них не было дальнобойных пушек, а также они не имели достаточно самолетов.

В мае 1941 года в Финляндии был сформирован батальон СС и она стала единственной страной из числа сателлитов Германии, где было создано такое преступное подразделение. Немцы отправили его воевать на Кавказ, где он был наголову разгромлен советскими войсками и потом расформирован. Но оставшиеся финские эсэсовцы перешли на службу уже в немецкие части Ваффен-СС.

Но самое страшное — это то, как финны поступали с пленными красноармейцами на поле боя. Волосы встают дыбом, когда об этом читаешь. Вот лишь некоторые свидетельства этих чудовищных преступлений из архивов.

АКТ

26 октября 1941 года.

Мы, нижеподписавшиеся, военнослужащие 26 СП: военфельдшер 2 батальона Каратаев Фёдор Федосеевич, старшина Карабанин Павел Михайлович, красноармейцы: Коновалов Виктор Иванович и Королёв Николай Зиновьевич, сего числа составили настоящий акт о нижеследующем:

При вступлении нашей части в дер. Столбовая Гора, Медвежьегорского района, Карело-Финской ССР, которая была отбита у финнов, мы нашли в одном из крестьянских дворов труп красноармейца 7-й роты 24 СП Зубехина Николая, зверски замученного и ограбленного финскими живодёрами. У красноармейца были выколоты глаза, вырезаны губы. Обувь Зубехина сняли финны. Они же забрали все документы. Труп нами похоронен в дер. Столбовая Гора, Медвежьегорского района К-Ф ССР. Правильность вышеизложенного подтверждаем подписями.

(Подписи)

АКТ

20 ноября 1941 года.

9 июня 1944 года Красная Армия начала Выборгско-Петрозаводскую наступательную операцию и 20 июня взяла штурмом Выборг. Корреспондент газеты «Правда» сообщал 25 июня: «С каждым километром продвижения по земле, освобождаемой от врага, перед нашими воинами всё шире развертывается картина кровавых злодеяний финнов. В самом начале наступления на Карельском перешейке бойцы одного из наших подразделений, ворвавшиеся в поселок Тудокас, увидели около пылавшего дома изуродованный труп красноармейца. Спина его была исколота штыками, кисти рук отрезаны... Чудовищным пыткам был подвергнут красноармеец Лазаренко, попавший в лапы маннергеймовцев. Финские палачи вогнали ему в ноздри патроны, а на груди раскаленным шомполом выжгли пятиконечную звезду. Но и этого показалось мало гнусным садистам. Они разбили своей жертве череп и запихали внутрь сухари».

Из доклада о злодеяниях белофиннов на временно оккупированной территории СССР, направленного начальнику ГлавПУРККА А.С. Щербакову его заместителем И.В. Шикиным (Москва, 28 июля 1944 года): «Собран многочисленный материал относительно зверской расправы финских белобандитов над пленными, особенно ранеными, советскими бойцами и офицерами. Он свидетельствует о диких, варварских истязаниях и пытках, которым подвергали финские садисты свои жертвы перед тем, как умертвить их. Множество найденных трупов замученных советских офицеров и бойцов имеет ножевые раны, у многих отрезаны уши, нос, выколоты глаза, конечности вывернуты из суставов, на теле вырезали полосы кожи и пятиконечные звезды. Финские изверги практиковали сжигание людей заживо на костре. 25.VI-1944 г. на берегу Ладожского озера найден труп неизвестного красноармейца, заживо сваренного на костре в большой железной бочке. Из показаний военнопленных видно, что среди белофинской солдатни нашел распространение дикий, каннибальский обычай вываривания голов умерщвленных советских военнопленных с целью отделения мягких покровов от черепа».

После успехов Красной Армии в 1944 году и её выхода на старую государственную границу СССР правительство Финляндии направило советскому руководству просьбу о перемирии. 19 сентября 1944 года в Москве между Финляндией, СССР и Великобританией было подписано Московское перемирие. Финляндия выходила из войны и брала на себя обязательства начать боевые действия против немецких войск. В 1948 году между СССР и Финляндией был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. После этого начался долгий период процветания нейтральной Финляндии.

И такими эти отношения и были у России со своим соседом все последние десятилетия, благодаря чему долгие годы он благоденствовал и богател. Но вот Финляндия вдруг вступила в НАТО, разрывая прежние дружественные отношения с нашей страной, в НАТО которое ведет сейчас на Украине войну с Россией, поставив своей целью Россию уничтожить. А это значит, что и финны намерены принимать в этом участие. Они понимают, чем это может для них обернуться? Ими снова овладела бредовая мечта о Великой Финляндии за счет российских земель?

Напомним, что Финляндия уже три раза в своей истории воевала с Россией и всегда терпела в этих войнах поражение. Увы, эти жестокие уроки, как видно, не пошли нашим соседям впрок.