Российские легкоатлеты обратились с открытым письмом к Путину

16:17

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова выступили с обращением к президенту РФ Владимиру Путину. В своем письме спортсмены рассказали о бездействии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и предупредили, что сборная России может пропустить Олимпиаду в Токио. Текст письма привел ТАСС.

Согласно обращению легкоатлетов, из-за бездействия ВФЛА они лишены возможности выступать за границей даже под нейтральным флагом. В письме подчеркивается, что Россия находится «на пороге окончательного развала и уничтожения легкой атлетики».

Весной 2020 года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов за вмешательство в расследование дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. При этом 50% указанной суммы необходимо выплатить до 1 июля. Если ВФЛА уложится в срок, остальные 5 миллионов станут условными, штраф будет взят только при новом зафиксированном нарушении антидопинговых правил. ВФЛА почти на пять лет дисквалифицирована за многочисленные нарушения.

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Евгений Юрченко уже отреагировал на публикацию открытого письма.

«По самому письму пока комментария не будет. Что касается ситуации, то вы знаете, что она очень непростая. Мы уже не раз говорили, что ни в коем случае нельзя увязывать штрафы с нейтральным статусом. Это совершенно не коррелируемые вещи: нарушения Лысенко и ущемление спортсменов с нейтральным статусом», — приводит слова Юрченко «Р-Спорт».

При этом он заявил, что написанное в письме «объективно и полностью отражает картину того, что происходит». Юрченко возглавляет федерацию последние три месяца.