Онлайн-тренировки - миф или реальность? Разбираемся в пользе

09:33 2.05.2021

Спорт – это энергия, которая позволяет людям жить.

Без шуток, занятия спортом позитивно сказываются не только на здоровье, но и на психике. К сожалению, многие люди оправдывают свою лень и нежелания пойти в зал тем, что у них нет времени. Интернет-технологии продвинулись дальше и дали альтернативу таким людям – фитнес с тренером онлайн. В этой статье поднимутся вопросы о преимуществе и недостатках такого вида деятельности.

Преимущества онлайн-занятий спортом

1. Онлайн-занятия спортом дают людям право выбора с каким конкретно тренером они хотели бы заниматься. Если вас не устраивает квалификация тренеров своего города, можно обратиться к другим из разных городов и даже стран!

2. Это дешевле. Связано это с банальной экономикой: онлайн-фитнес не подразумевает покупку оборудования, заработную плату сотрудникам, аренду помещения и так далее. Таким образом, цена за услугу гораздо меньше.

3. Всегда на связи. Бывают ситуации, когда не совсем понятны упражнения или возникают вопросы, которые нужно задавать в момент. А тренер в этот момент, например, ведет другую тренировку в спортивном зале. А если приобрести занятия в онлайн-фитнесе, тренера будут на связи всегда и не придется подстраиваться под их график.

4. Занятия в любом месте. Человеку не придется тратить время на дорогу до фитнес-зала, а потом после тренировки идти обратно домой. Это удобство, ведь заниматься онлайн можно на улице в том числе. Тренеры составляют индивидуальный план-программу, чтобы вы могли выполнять ее дома.

Недостатки онлайн-тренеров

1. Проблема с присмотром за подопечными. Тренеры не могут контролировать процесс полностью в режиме онлайн, да и не все нюансы прослеживаются тренером во время трансляций. А от правильного подхода к упражнениям зависит напрямую безопасность спортсмена.

2. Самодисциплина и самоконтроль, которых часто нет у людей, могут стать серьезной причиной отложить онлайн-тренировки. Без мотивирующего тренера в режиме лайф часто невозможно взять себя в руки и начать делать упражнения. Онлайн-фитнес – это своего рода испытание в борьбе с собственной ленью.