Где и когда пройдет ЕВРО-2024?

13:30 22.05.2024

Каждые четыре года фанаты футбола на месяц замирают: в Европе проходит один из самых топовых чемпионатов.

Лучшие сборные встречаются, чтобы выявить сильнейшего. В статье подробно расскажем о чемпионате Европы по футболу-2024, где он будет проходить, какие команды мы увидим и кто же заберет главный трофей в этом году.

История чемпионата Европы по футболу

ЕВРО — главное состязание между национальными сборными, которое проводится под началом УЕФА. Проходят соревнования раз в 4 года в промежутках между ЧМ по футболу. Впервые турнир состоялся в 1960 году под названием Кубок европейских наций во Франции в 1960 году, забрала его команда Советского Союза. В финал вышли также сборные Франции, Чехословакии и Югославии. Сражались страны на вылет. В итоговом матче команда СССР обошла Югославию с результатом 2:1. Решающий гол забил нападающий Виктор Понедельник.

Современное название появилось у чемпионата спустя 8 лет, тогда же его признали все организации официально. Последний турнир со старым названием состоялся в Италии, сборная которой и заняла первое место.

До 1980 года в финал выходили четыре команды. После этого до 1992 года в турнире принимали участие восемь национальных сборных. В 1996 году УЕФА увеличили их число до шестнадцати, а с 2016 года — до 24.

Сегодня перед состязаниями проводятся отборочные соревнования. Исключение составляет команда принимающей страны: она автоматически участвует в играх. Ранее было иначе. До 1968 года сборные отбирались, исходя из исходов гостевых и домашних поединков. В 1968 году стали проводиться отборочные, и лучшие из лучших попадали в play-off. В ¼ финала лидеры групп играли между собой для прохода в полуфинал. До 1980 года финал турнира проводился в одной из стран, которые смогли попасть на решающий этап состязаний. После 1980 года и увеличения числа участников страна-хозяйка выходила в финал автоматически.

Турнир длится месяц в стране, которая побеждает по итогам жеребьевки. Общее число участников — 24, 23 из них попадают на ЕВРО по итогам квалификационных раундов и 1, как уже говорилось выше, участвует по умолчанию.

Интересный факт. ЕВРО за все время существования был отложен всего один раз в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Кто хотел провести ЕВРО-2024?

Заявку на проведение семнадцатого розыгрыша чемпионата Европы подавали только турки и немцы. Однако изначально были заинтересованы в проведении состязания еще шесть стран, но официальные прошения они так и не подали.

Осенью 2018 года прошли выборы страны, которая станет организатором турнира. Большинство голосов было отдано за Германию (12 голосов), за Турцию проголосовали 4 человека, и 1 человек воздержался.

По итогам выборов стало известно, когда стартует ЕВРО-2024 по футболу в Германии. Чемпионат начнется 14 июня и завершится 14 июля.

В каких городах пройдет ЕВРО-2024?

Десять городов Германии готовы принять чемпионат. Открытие состоится в Мюнхене на «Альянц Арене». Вместимость стадиона — 70 тысяч зрителей. Поединок состоится между шотландцами и немцами в десять вечера по Москве.

Групповой этап завершится 26 июня.

Встречи ⅛ финала начнутся 29 июня и закончатся 2 июля. События ¼ финала пройдут 5, 6 июля. Поединки ½ финала можно будет увидеть 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля.

Расскажем, где еще будет проходить ЕВРО-2024 по футболу:

В Берлине на «Олимпиаштадионе».

В Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль Арене».

Во Франкфурте на «Дойче банк Парк».

В Гамбурге на «Фолькспаркштадионе».

В Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене».

В Лейпциге на «Ред Булл Арене».

В Кельне на «Рейн Энерги».

В Штутгарте на «МХП-Арене».

В Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк».

Участники

Как только стало известно, когда начнется ЕВРО-2024 по футболу, организаторы провели жеребьевку между командами. Получилось десять групп. В семи из них сыграют по 5 коллективов, в трех — по 6. Общее число сборных — 53.

Распишем составы каждой группы:

A: испанцы, шотландцы, норвежцы, грузины, киприоты.

B: голландцы, французы, ирландцы, греки, гибралтарцы.

C: итальянцы, англичане, украинцы, северные македонцы, мальтийцы.

D: хорваты, уэльсцы, армяне, турки, латвийцы.

E: поляке, чехи, албанцы, фарерцы, молдаване.

F: бельгийцы, австрийцы, шведы, азербайджанцы, эстонцы.

G: венгры, сербы, черногорцы, болгары, литовцы.

H: датчане, финны, словенцы, казахи, северные ирландцы, санмаринцы.

I: швейцарцы, израильтяне, румыны, косовцы, белорусы, андоррцы.

J: португальцы, боснийцы, исландцы, люксембуржцы, словаки, лихтенштейнцы.

Команды, которые выйдут на первые и вторые строчки в своих группах, попадут напрямую в финальные состязания. Таких коллективов будет двадцать + сборная Германии как хозяйки. Еще места в финале получат три из двенадцати лучших команд по итогам Лиги наций.

Когда и где пройдет финал ЕВРО по футболу 2024?

Итоговый матч поклонники увидят 14 июля. Он состоится на знаменитом «Олимпиаштадионе» в столице в 22 часа по Москве. Стадион может вместить почти 74,5 тысячи зрителей. Его построили специально для Олимпиады в 1936 году. Сегодня эта арена — домашняя для клуба «Герта», а также здесь иногда проходят встречи сборной страны.

Фавориты ЕВРО-2024

Букмекеры очень большие ставки делают на сборную Франции, поскольку в последние годы она показывает невероятную мощь. На ЧМ-2018 страна выиграла золотые медали, а на ЧМ-2022 — серебряные, причем французы сражались до последнего и уступили Аргентине только в серии пенальти.

Вторым претендентом на победу букмекеры называют Англию. Страна дошла до финала ЕВРО-2020 и тоже уступила итальянцам лишь по пенальти.

Топ-3 фаворитов замыкает сборная Германии. На четвертом месте находится Испания, на пятом — Португалия. Также аналитики не исключают победы Бельгии и Нидерландов.

Почему России не будет среди участников?

Это связано с решением УЕФА. Организация не допустила россиян до участия в грядущем ЧЕ в связи с политическими событиями. Ранее сборной РФ было запрещено показать себя в стыковых поединках за выход в финальный этап ЧМ-2022.



В статье мы рассказали о чемпионате Европы в 2024 году по футболу: где пройдет, какие сборные выступят и кто может победить. Поклонники смогут насладиться великолепной игрой признанных мастеров своего дела уже этим летом. Следите за ходом турнира вместе с «БЕТСИТИ», смотрите лучшие матчи мирового футбола и делайте выгодные ставки!