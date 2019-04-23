Праздник для двоих: что, где и как?

Все мы любим как романтические ужины с поводом и без, так и торжественные выходы в свет

Все это привносит в нашу жизнь столь необходимое разнообразие, новые впечатления и ощущения, а в результате – делает нас счастливее. Особенно если разделить удовольствие на двоих!

Кроме действительно значительных, поводов в виде дней рождений или годовщин свадьбы можно найти от души: полугодовщины со дня знакомства, всемирный день поцелуя (между прочим, международный праздник), день Святого Валентина, день Петра и Февронии, последний день зимы или первый день весны, наконец, просто день, когда настроение достигло рекордно высоких отметок. И не грех отметить такое событие запоминающимся способом в диапазоне от романтического ужина до совместного полета на параплане.

Особые рецепты

Для романтического ужина дома потребуется не так уж и много – соответствующая атмосфера, еда, хорошее настроение.

Тяжеловесная парадная одежда не очень годится, в отличие от легкого красивого сарафана или коктейльного платья. Музыка может быть любой, на ваше усмотрение – главное, чтобы ни вы, ни партнер не испытывали к ней отвращения. Если ваши музыкальные пристрастия не совпадают ни в одном пункте, неплохим компромиссом могут оказаться звуки природы. Создать атмосферу поможет и мягкое освещение, которое можно создать при помощи свечей или даже новогодних гирлянд с лампочками.

Праздничный ужин должен быть вкусным и легким: если вы вымотаетесь в попытке приготовить пять блюд, от этого никто не станет счастливее. Тем не менее, мужчина оценит, если основное блюдо будет мясным. Обратите внимание на рецепты для духовки: мясо в ней получается вкусным и практически не требуется вашего участия в приготовлении. Главное – не забыть выставить таймер. Можно дополнить ужин заказанными для себя роллами или легким салатом.

Среди простых в приготовлении и в то же время очень праздничных блюд – сырное фондю (или шоколадное, для любителей сладкого). В сыр можно добавлять специи и вино, а разогревать его как в специальной форме, так и в любой подходящей металлической или керамической посуде. Растапливать шоколад следует осторожно, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания, зато растопленный при минимальном подогреве остывает долго. Подчеркнуть его вкус и изменить густоту можно при помощи сливок и ликера. Горячий шоколад употребляется с орешками, кусочками бисквита и фруктов, а сыр – с хлебом и мясом.

Не стоит делать напитки сильно насыщенными алкоголем: подойдут несложные коктейли, свежевыжатые соки, легкое вино, немного сладких ликеров. Ведь у каждого романтического ужина должно быть продолжение.

Увы, не все люди любят сюрпризы. То есть после напряженного рабочего дня не всякий мужчина будет рад обнаружить в своем доме горящие свечи и площадку для танцев. У него может не быть сил или настроения, чтобы с порога соответствовать ожиданиям, которые вы захотите на него возложить. Поэтому сюрприз должен быть в какой-то степени оговорен: мужчина должен знать, что его ждет что-то необычное, приятное и вкусное, и по его реакции можно будет судить, как он к этому отнесется: просит перенести сюрприз на другой день или спросит, не захватить ли по пути бутылку вина. В ответ можно попросить принести розу – это единственная деталь, которой часто не хватает на сервированном столе.

И целого мира мало...

Какие возможности откроются вам, если вынести праздник за пределы дома? Неисчислимые! Ужин на крыше, полет на воздушном шаре, прогулка по красивым местам со вкусными бутербродами – стоит только проявить фантазию и разрешить себе что-то новое, недоступное в обычные дни.

Можно отправиться вдвоем в парк с корзинкой для пикника и ракетками для бадминтона. Съесть самодельные сэндвичи, скормив половину уткам в пруду, поплавать на катамаране, застегнуть «замок любви» на перилах мостика и выбросить ключ в воду.

Неплохо прокатиться на речном трамвайчике или забронировать столик в ресторане на борту элитного теплохода. Оценить ресторан на крыше или у берега реки, познакомиться с кухней разных народов мира и потом спорить, какая лучше – китайская или мексиканская.

Отправившись вместе в парк аттракционов, вы сможете посмотреть на свой город с верхней точки колеса обозрения, посетить аквапарк и прокатиться с крутых водяных горок, а потом вдвоем отдохнуть в теплом бассейне с гидромассажем. А еще можно покататься на лошадях или поплавать с дельфинами, сходить на какую-нибудь необычную экскурсию, съездить в соседний город или даже близлежащую страну.

Например, купите воздушный шарик и выпустите в небо. Или запустите вместе воздушного змея, радиоуправляемый вертолет, небесный фонарик или, наконец, используйте батарею фейерверков. Спуститесь со склона или прогуляйтесь по воде внутри шара-зорба, прокатитесь на старом паровозе. И главное – делайте все это вместе. Множество совместных счастливых воспоминаний объединяют и сближают людей не менее надежно, чем перенесенные вместе испытания.

Долой диванное рабство!

Что необходимо для того, чтобы обычный день запомнился надолго? Прежде всего, желание обоих, достаточно сильное, чтобы преодолеть силу притяжения дивана.

Бывают в жизни моменты, не очень подходящие для праздника – когда любимый человек опечален какими-либо событиями, имеют место проблемы на работе, болезнь близких родственников. Да, иногда и радость бывает несвоевременна. Порой после напряженной рабочей недели выходные, проведенные на диване за совместным просмотром интересного сериала, принесут куда больше отдыха и удовольствия, чем экскурсия по городу. Но если «диванное рабство» уже не приносит удовлетворения, самое время освободиться.

Также необходима определенная чуткость. У сильного пола быть своя точка зрения на совместное времяпровождение: она, увы, редко включает в себя фотосессии в стиле love story и совместные spa-процедуры. Вместо этого мужчины хотят костров на природе, многочасовой рыбалки у озера, походов на спортивные матчи или экскурсий по пивоваренному заводу – в общем, своих мужских удовольствий, которые они могут попробовать разделить с вами. И немаловажно уметь как партнеру присоединиться к тому, что вызывает у вас симпатию, так и вам уметь отпускать мужчину в самостоятельное плавание там, где вам делать нечего. Не стоит мужественно терпеть то, что вам не по душе или, упаси Господи, притворяться: возлюбленный никогда не оценит ваших усилий. Но и выражать явное отвращение к тому, что он хочет с вами разделить, не следует. Разве что если вы убежденная вегетарианка, а ему хватило ума пригласить вас на охоту.

Зато после всего нескольких удавшихся праздничных событий, успешно организованных вами, в голове у мужчины сложится стойкий положительный образ возлюбленной, и ваши дальнейшие начинания будут встречать поддержку. Кстати, ваша половинка вполне может принять участие в организации торжества: что бы не получилось в результате, относитесь к таким начинаниям благосклонно. И быть может, для вас в скором времени будет полностью организован маленький праздник. Конечно же, вашей второй половиной!

Мелочи жизни

Испортить праздник мелочами сложно. Если аварийный прорыв канализации действительно способен помешать романтическому ужину, то не вполне удавшаяся укладка или не получившееся блюдо – никогда (если вы сами не позволите себе думать, что все кончено без этой несущественной детали). Но радостную атмосферу легко может уничтожить любой из участников: неосторожным словом, пренебрежительным тоном. Праздник ни в коем случае не начинают с выговора за опоздание, обид, упреков или ссоры – это может положить ему конец раз и навсегда. Поэтому, что бы ни случилось, не спешите расстраиваться. Лучше настройтесь на радость и проследите, чтобы вас непросто было сбить с этого курса.

Детский вопрос

Праздник для двоих со временем имеет свойство превращаться в праздник для троих, четверых и более. То есть наличие детей для него вовсе не помеха. Или все же помеха? Это решать вам и только вам. Ребенку внезапный просвет в череде будней не менее необходим, чем взрослым людям, на подобных моментах строится и счастливое детство, и отношения в семье. С подросшими детьми можно замечательно провести время, но их присутствие вносит определенные коррективы: придется меньше отдыхать, постоянно быть начеку и серьезнее относится к безопасности. Поэтому стоит иногда оставлять ребенка дома на попечение бабушек, няни или подруг, а от полученного свободного времени стараться получить максимум удовольствия вместе с любимым человеком.