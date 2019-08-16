Какие цветы выбрать в качестве подарка? Современные тенденции флористики

15:36

Что поднимает настроение и радует глаз, когда за окном непогода или когда все идет не так? Без чего сложно представить поздравление или знаменательное событие? Цветы!

Конечно же пестрые и живые! Цвет и аромат, тепло и уют, нежность и роскошь. Какие они бывают разные и как много могут передать!

Если сложно выразить свои чувства словами, то правильно подобранная композиция сделает это за вас. Не зря новобрачных осыпают лепестками роз, в петлице жениха виднеется бутоньерка, а невесту невозможно увидеть на фото без букета. Ведь все эти цветочные акценты - признак радости. Из-за таких ассоциаций букет в доме, поставленный даже без повода, создаёт атмосферу наполненную счастьем. Но видов цветов так много, что во флористике говорят об их языке, то есть каждый из них имеет своё значение и может быть приурочен к определённому поводу или выразить конкретные эмоции.

Давайте рассмотрим несколько самых распространённых вариантов, составляющих букеты.

1. Роза. Ее роль возымела большое значение в проявлении любовных и глубоко дружеских чувств ещё со времён Викторианской эпохи. В то же время играли роль количество цветков и их оттенки. Подаренная в количестве одной штуки - неизменно говорит о любви, но 3, 7 или даже 12 - имеют отсыл к библейской истории. Если говорить о цвете, то молодым дамам издревле принято дарить композицию в светлых тонах: розовые, белые, салатовые, однако персиковые и оранжевые оттенки имеют дружескую коннотацию. Безусловно, яркие и глубоко насыщенные красные, бордовые или алые бутоны - символ любви глубокой и страстной. А вот синие, фиолетовые или радужные - отлично подойдут для личностей неординарных. И, конечно, цветовая флористика имеет влияние на составление букетов из цветов любого сорта.

2. Тюльпан. О нем спето и написано не меньше, чем о розе, особенно в восточной культуре. В османском, а позже и турецком искусстве повсюду можно увидеть вышивку, ковку и другие предметы, изображающие этот цветок. Казахские и узбекские народы рассказывают о нем много легенд. А теперь тюльпан сулит его получателю счастье, радость и процветание. Он нежен и безупречен, он знак весны и возрождения, новой жизни и успеха. А как разнообразна его палитра и форма его лепестков, благодаря стараниям селекционеров.

3. Гербера - один из самых неординарных экземпляров флоры. Ее язык так сложен, что даже флористы не сходятся во мнениях: цветок ли это любви или дружбы, а может просто поддержки. Поэтому часто их называют цветок-подарок, один из самых безопасных презентов для представителей любого пола, возраста и социальной группы.

На сегодняшний день вариантов удивить, порадовать, поблагодарить или выразить свои любовные чувства с помощью цветочных композиций так много, что флористика получает новые тенденции и модные атрибуты ежесезонно. Сейчас актуальна эклектика и цветосмешение. То есть вполне нормально сочетать в одном букете яркие пионовидные розы и гиацинты пастельных оттенков, ранункулюсы и «запылённые» листья эвкалипта. Что касается роз, то актуально дарить букеты из белых и розовых в виде монобукета. Так же остаются популярны охапки полевых цветов, перевязанные лентой. Все меньше профессионалы отдают предпочтение в оформлении композиции типичной упаковочной бумаге, заменяя ее тканями, шляпными коробками или даже деревянными ящиками. Приветствуется и лёгкая небрежность в букете. В связи с этим становится нередким увидеть голую ветку, окрашенную в тон, среди изысканных орхидей и анемон.

Сейчас не существует проблемы найти и подобрать цветок, букет, композицию или даже целый цветочный ансамбль, который в полной мере будет сопоставим с вашими ожиданиями и возлагаемыми надеждами. Правильно оформленный подарок принесёт удовольствие не только получателю, но и вам в виде благодарности за преподнесённый лучик цвета и света. И пусть существует язык цветов и бесчисленное количество оттенков, передающих желания дарящего, главное, чтобы ваши слова и помыслы, передаваемые в момент дарения, были так же ярки, сочны и благоухали, как тот самый прекрасный букет!

