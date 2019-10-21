Как отличить поддельный кофе Lavazza Oro

22:04

Подделка кофе Lavazza на российском рынке стала настоящим бедствие для компании в 2019 году

По некоторым оценкам доля поддельного кофе под брендом Lavazza достигла цифры сопоставимой с официально продаваемым объемом и в следующем году может превзойти результат за счет более дешевой цены.

В связи с сложившейся ситуацией компания изготовитель Luiji Lavazza S.p.A выпустила официальное обращение о сокращении дистрибьюторов на территории Восточной Европы, Украины и РФ, а также опубликовало памятку, вот три основных признака подделки:

- продольный залом вдоль пачки, характерная линия которая образовывается от длительного хранения упаковки с сложенном виде, настоящая пачка формуется непосредственно перед наполнением из фольгированной ленты.

- время выпуска на пачке (не путать с датой), у поддельного кофе в типографии печатают одну и туже сразу на всю партию, либо время выпуска вообще не указывают, на оригинальном кофе обязательно указывают не только дату, но и точное время выпуска, часы и минуты, в одну минуту выпускается до 20 пачек кофе и часто даже в одной коробке бывают разные цифры.



- фирменная коробка, всё кофе Lavazza фасуется в оригинальные коробки из картона, с полным названием компании и адресом производителя, так же на коробке указывают время компоновки коробки, и оно примерно на 5 минут позже чем время указанное на пачке кофе, сначала фасуется зерно в пачку, затем пачки фасуются в коробки.



Наличие поддельных продуктов на полках магазинов ни для кого не является секретом. И чем популярнее бренд, тем больше шансов приобрести фальсифицированный товар. Кроме того, мошенники отдают предпочтение тем продуктам, которые широко используются в повседневной жизни, чтобы обеспечить максимально быструю распродажу товара и получение прибыли. Незаконной прибыли.

Неудивительно поэтому, что внимание теневых дельцов привлёк кофе Lavazza. Товар пользуется повышенным спросом у покупателей, которые ценят его неизменное качество, изысканный вкус и бодрящий аромат. Особенно часто подделывают зерновой кофе Lavazza ORO 1 кг, который в больших количествах закупают компании и организации для своих сотрудников и клиентов. А поскольку стоимость фальсифицированного кофе значительно ниже рыночных цен, у мошенников повышается возможность быстрого сбыта.

Подделка кофе Lavazza не только ухудшает имидж производителя, но и нарушает права покупателя, который вправе рассчитывать на высокие показатели качества. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с самыми доступными способами отличить оригинальный кофе от суррогатной продукции.

Признаки оригинальной упаковки

Изменения дизайна упаковки — один из способов защитить товар от подделок. Мошенники не всегда могут отследить внесение новых элементов и перенастроить производство фальсификата, а потребители получают уверенность в приобретении доброкачественного товара.

Актуальный дизайн Lavazza Qualita ORO включает такие новшества:

- цвет упаковки стал темнее;

- информация для потребителей указана как на итальянском, так и на русском языке;

- изменены рисунки, демонстрирующие способ приготовления напитка;

- обновлён красный логотип с названием компании;

- отсутствуют сведения о степени прожарки зёрен, а вместо них появились данные о крепости кофе;

- упаковка разделена на две неравные части двухцветной полосой, верхняя часть которой красная, а нижняя — чёрная.

Кроме того, потребитель должен убедиться в следующем:

- текст должен быть напечатан жирным разборчивым шрифтом, цвета и рисунки должны быть яркими, а не блёклыми и размытыми;

- информация о весе, сроке годности, условиях хранения, дате и времени выпуска должна быть расположена на специальной наклейке. Она также должна содержать юридический адрес и наименование компании-производителя;

- упаковка должна быть без каких-либо внешних повреждений и иметь специальный клапан с прорезью.

Определение подлинности по содержимому упаковки

Подделать упаковку несложно, намного сложнее вложить в неё продукт, который обладает всеми необходимыми характеристиками. Даже неспециалист легко отличит великолепный вкус и тонкий аромат подлинного высококачественного кофе от низкопробного напитка, приготовленного из некондиционных кофейных зёрен.

Итак, переходим к дегустации купленного кофе:

- все зёрна в упаковке должны иметь одинаковую степень прожарки, одинаковый размер и цвет;

- вкус напитка должен быть насыщенным, а в ходе приготовления кофе должна образовываться пенка;

- аромат, исходящий от чашки натурального кофе, подделать невозможно, а если Вы чувствуете затхлые неприятные запахи — это определённо фальсификат.

Где приобретать оригинальную продукцию компании «Лавацца»

Точками сбыта нелегальной продукции вряд ли станут крупные сетевые магазины, которые заботятся о чистоте своей репутации и приобретают товар напрямую у производителя. А вот небольшие торговые точки с радостью возьмутся за реализацию товара сомнительного качества — спрос на популярный бренд обеспечен, а низкая закупочная цена позволяет получить дополнительную прибыль.

Доставка кофе Lavazza сегодня одна из самых популярных опций в сфере услуг, особенно часто её можно увидеть, как дополнение в так называемых водных компания, для который основным направлением является доставка воды для кулера на дом или в офис, сопутствующих товаров, чая и кофе, воды 19 литров.

И зачастую некоторые из таких компаний пытаются всучить своим клиентам суррогатный товар (иногда даже не подозревая что торгуют подделкой), но и здесь есть свои правила по распознаванию недобросовестных предпринимателей.

1. Если Вам не выдали чек, значит, компания работает без кассового аппарата. Это означает, что у них нет всех разрешительных документов и лицензий. А полулегальные фирмочки, как известно, склонны приобретать фальсифицированные товары для быстрого оборота своих капиталовложений.

2. В таких компаниях, как правило, небольшой штат сотрудников. Зачем тратить прибыль на зарплату нескольким людям, когда цель — только личное обогащение, а не создание рабочих мест или удовлетворение потребностей населения?! Если один человек принимает заказы, развозит товары клиентам и выполняет множество других функций, это должно насторожить заказчика и вызвать сомнение в качестве предлагаемых товаров.

3. Если Вы услышали отказ в ответ на просьбу оплатить заказ безналичным способом, значит, у них отсутствует банковский расчётный счёт. Не стоит сотрудничать с компанией, которая явно работает не в рамках действующего законодательства.

Таким образом, чтобы получать подлинное наслаждение от кофе Lavazza, приобретайте его только у официальных поставщиков компании-производителя.

Импортер и лицо, уполномоченное изготовителем на принятие претензий:

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